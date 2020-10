Selvaggia Roma, sapete quanti anni ha? Ecco tutto quello che c’è da conoscere sulla prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

Tutti la ricordano certamente per aver partecipato a Temptation Island nel 2017 insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, che lei chiamava amorevolmente ‘lenticchio’. Qualcuno forse ricorda anche la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo nel 2011. Ora siamo pronti a rivederla in tv, stavolta come concorrente del Grande Fratello Vip, dove potrebbe entrare già tra poche ore. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, la bella influencer romana che fa girare la testa a tutti i suoi fan con la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato. Dopo la storia con Chiofalo, terminata in modo burrascoso dopo 5 anni, e il ritorno di fiamma con l’ex Luca Muccichini, oggi Selvaggia sembra essere single. Chissà se nella casa del GF Vip troverà qualcuno che possa di nuovo farle battere il cuore! Super seguita sul suo profilo INstagram, Selvaggia è molto amata dal pubblico e condivide diverse cose con i suoi fan. Ma voi sapete quanti anni ha? Ve lo sveliamo subito!

Selvaggia Roma entrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip, pronta a mettere in discussione tutti gli equilibri che i concorrenti hanno costruito a fatica in questi primi 40 giorni di partecipazione al reality. Bella e dalla forte personalità, l’ex protagonista di Temptation Island è pronta a mettersi in gioco e a farsi conoscere a 360 gradi dal pubblico. Visto il grande seguito che ha sui social, tutti credono di sapere ogni cosa di Selvaggia. Ma voi sapete, ad esempio, quanti anni ha? Il suo aspetto è da donna forte e matura, ma Selvaggia è giovanissima. Nata il 29 ottobre del 1990, la Roma non ha ancora compiuto 30 anni, anzi li compirà proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra qualche giorno.

Chissà come festeggerà insieme ai suoi nuovi coinquilini. Voi siete felici di vederla nel programma?