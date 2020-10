Stefano Bettarini decanta di un clamore pazzesco, ma chi è esattamente la sua fidanzata? Cosa occorre sapere sulla bellissima Nicoletta.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Stefano Bettarini. Ex calciatore affermato e, soprattutto, super apprezzato, l’ex marito di Simona Ventura si appresta a vivere una nuova ed incredibile esperienza televisiva. Sappiamo benissimo che, nel suo immenso curriculum, il bel Bettarini decanta di diverse partecipazioni ai reality. A partire, quindi, dal Grande Fratello Vip. Fino a L’Isola dei Famosi, dapprima come inviato e poi come concorrente, e Temptation Island Vip. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Seppure abbia partecipato alla prima edizione delle versione celebrities del famoso reality di Canale 5, nel corso della tredicesima puntata del 26 Ottobre, l’ex calciatore entrerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Un evento molto atteso, c’è da ammetterlo. Anche perché, nel corso della sua prima esperienza, Bettarini ha saputo davvero conquistare tutti. Ecco, ma come sarà vivere separata dalla sua fidanzata? Perché, immaginiamo lo sappiate, nella sua vita reale, Stefano è dolcemente accompagnato. A proposito, sapete chi è la sua compagna? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

Chi è la fidanzata di Stefano Bettarini? Cosa occorre sapere su Nicoletta Larini

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Nicoletta Larini. In coppia con Stefano Bettarini durante la prima edizione di Temptation Island Vip, la giovanissima si è fatta ampiamente apprezzare per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Supponiamo che, dal momento che il suo compagno entrerà a far parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si parlerà spesso e volentieri di lei. Siete curiosi, quindi, di conoscere ogni cosa? Nicoletta Larini è nata a Lucca il 3 Marzo del 1994. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, la differenza d’età che intercorre tra lei e l’ex marito di Simona Ventura è davvero notevole. Eppure, sembrerebbe non essere affatto un problema. I due, infatti, fanno coppia da diversi anni. E, soprattutto, sono innamorati ed affiatati più che mai. E lo si deduca chiaramente dalle numerose fotografie che la giovanissima Larini, sul suo canale social ufficiale, condivide con i suoi sostenitori. Cosa fa, però, nella vita Nicoletta? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima fidanzata di Stefano Bettarini non sia soltanto un’influencer e una modella, ma anche un’affermata fashion designer e proprietaria di un noto marchio. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Se pensate che il suo compagno non sia affatto sconosciuto, avete pienamente ragione. Nicoletta, infatti, è figlia di Nicola Larini, ex pilota Formula Uno.

Insomma, Nicoletta Larini, seppure giovanissima, ha tutte le doti di una grande donna. Non fatichiamo affatto a capire perché Stefano Bettarini abbia perso la testa per lei, no?