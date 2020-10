Picone, il conduttore di Striscia la Notizia con Ficarra, è risultato positivo al test rapido del Coronavirus: la notizia appena arrivata.

Nuovo clamoroso stop per Striscia la Notizia. A distanza di poco più di una settimana dalla notizia della positività di Antonio Ricci, patron del famoso tg satirico di Canale 5, è arrivata un’altra spiacevolissima notizia. Stando a quanto si apprende dall’annuncio condiviso sul profilo Twitter ufficiale del programma, sembrerebbe che Picone sia risultato positivo al Coronavirus. Sia chiaro, fino a questo momento, il comico non si è affatto sottoposto al tampone, piuttosto al test rapido. Ed è proprio questo che, come ci fa sapere l’annuncio social, è risultato positivo. Ovviamente, da come si può chiaramente comprendere, per la puntata di questa sera, Lunedì 26 Ottobre, il buon Valentino non potrà affatto presenziare insieme al suo fedele compagno Picarra. Ma cerchiamo di capire molto più da vicino ogni minimo dettaglio.

Striscia la Notizia, Picone positivo al test rapido: cosa accadrà adesso

Poco più di un’ora fa, sul profilo Twitter ufficiale di Striscia la Notizia è stato pubblicato l’annuncio in cui si è detto che Picone, sottopostosi al test rapido per il Coronavirus, è risultato positivo. Un grandissimo colpo, da come si può chiaramente. Anche perché, poco più di una settimana fa, è stata ufficializzata la positività al Covid 19 di Antonio Ricci. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, il buon comico siciliano, fino a questo momento, si è sottoposto al test rapido. Ed è risultato positivo. Quindi, nelle prossime ore, come sottolineato anche dal post Twitter in questione, avrà i risultati del test molecolare. E si capirà, quindi, cosa accadrà nei prossimi giorni. Ovviamente, Valentino non potrà affatto presenziare nel corso della puntata di questa sera, Lunedì 26 Ottobre. Anzi, il programma ha anche annunciato in esclusiva che il comico siciliano verrà sostituito da Cristiano Militello.

‘Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale’, recita il post Twitter del programma ‘Striscia la Notizia’. Insomma, in attesa di ulteriori informazioni, ci auguriamo che Picone possa ritornare al più presto dietro al famoso bancone di Canale 5.

