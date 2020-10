La supermodella è incinta: l’annuncio è stato affidato al magazine Vogue che ospita un video ed un’intervista alla donna in dolce attesa. La notizia è stata diffusa anche su Instagram: i fan esplodono di gioia!

L’annuncio ha letteralmente fatto impazzire di gioia i fan: Emily Ratajkowski è incinta! A darne il dolce annuncio è lei stessa sul suo canale Instagram: ha pubblicato la copertina di Vogue che in esclusiva ha lanciato le prime immagini della supermodella in dolce attesa. Il sottotitolo della copertina è ‘Perchè non voglio rivelare il genere di mio figlio’ mentre scorre l’immagine della splendida donna che accarezza il suo pancino. Per lei si tratta del primo figlio: lei e suo marito, Sebastian Bear McClard, diventeranno presto genitori. La dolce metà di Emily è un classe ’87 ed è un attore e produttore cinematografico: il loro matrimonio è avvenuto a sorpresa a New York nel febbraio del 2018. Alla cerimonia parteciparono solo pochi amici: insieme hanno celebrato un amore che era nato solo pochi mesi prima. Oggi coronano la loro storia con un figlio: al magazine Vogue la supermodella ha commentato la grande gioia che sta vivendo. Ecco le sue parole.

La famosissima supermodella è incinta: l’annuncio a sorpresa sui social

Sul portale del magazine di Vogue arrivano le prime dichiarazioni di Emily Ratajkowski che presto diventerà mamma. La supermodella ha dato poco fa l’annuncio ai suoi fan con un post su Instagram: scorre un immagine di lei che tiene tra le mani il suo pancino. Si tratta della copertina di Vogue alla quale ha rilasciato le prime parole da ‘pregnant’. Emily, meglio conosciuta sui social come Emrata, ha raccontato al magazine in che modo sta vivendo la sua gravidanza. La star ci tiene a non far sapere il sesso di suo figlio ed ha spiegato il suo pensiero con queste parole: “Quando io e mio marito diciamo ai nostri amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre ‘Sai cosa vuoi?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e poi ce lo faranno sapere”. La supermodella ha raccontato che vorrebbe imporre al figlio il minor numero possibile di stereotipi di genere, nonostante capisca il desiderio di sapere se il feto che porta in grembo sarà un maschietto o una femminuccia.

Sempre grazie a Vogue, Emily ha filmato i suoi primi giorni della gravidanza: il video, pubblicato sul suo canale Instagram, presenta immagini intime della modella, mentre si guarda allo specchio, mentre è in vasca o mentre il suo cane le odora la pancia.