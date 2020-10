Giulia Sol, concorrente di questa decima edizione di Tale e Quale Show, rivela di aver cambiato il cognome perché vittima di bullismo.

Tra i finalisti del programma “Tale e Quale Show” di Rai 1, l’attrice e cantante Giulia Sol che, a partire da venerdì prossimo parteciperà al torneo dei campioni. Insieme a lei, Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey. Giulia ha fatto una rivelazione su un episodio molto delicato della sua adolescenza che riguarda il suo vero cognome: non tutti infatti sanno che la bravissima Giulia non si chiama in realtà Sol e che è stata costretta a cambiare il suo cognome perché vittima di bullismo in passato. In un’intervista a Grand Hotel, ha infatti dichiarato di aver adottato un nome d’arte quando ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Giulia Sol, qual è il suo vero cognome? Il doloroso passato della cantante

Il vero cognome di Giulia all’anagrafe è Sola, che in italiano significa ‘fregatura’: ciò l’ha resa vittima di pesanti attacchi di bullismo ai tempi della scuola media. “I miei compagni mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio. E anche alle superiori ho dovuto sopportare risatine e occhiatacce ogni volta che i professori pronunciavano il mio nome”, ha raccontato Giulia. Proprio in questi giorni, il trauma vissuto è riaffiorato: dopo la sua esibizione a ‘Tale e Quale Show’ in cui Giulia ha interpretato il brano ‘Mambo salentino’ di Alessandra Amoroso, la cantante ha ricevuto insulti, offese e minacce di morte sui social. La sol ha allora deciso di esporsi in prima persona su quanto stava accadendo: “Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”.

La stessa Amoroso, in un tweet, ha cercato di smorzare i toni scrivendo: “In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di Tale e Quale Show di questa sera. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti!”.

