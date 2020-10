L’amatissima coppia di Temtpation Island è finalmente ritornata insieme: adesso è proprio confermato, splendida notizia per i loro fan.

Una notizia, senza alcun dubbio, era davvero molto attesa. E che ha reso felici ed entusiasti tutti i loro sostenitori. L’amatissima coppia di Temptation Island è finalmente ritornata insieme. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista al programma radiofonico di Giada De Miceli, ‘Non succederà più’, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa splendida notizia a sorpresa. I due, come ben sappiamo, avevano deciso di mettere a dura prova il loro amore dopo ben quattro anni e mezzo e dopo diversi alti e bassi, partecipando così alla scorsa edizione del famoso e seguitissimo programma di Canale 5. E, seppure terminato in netto anticipo rispetto a tutti gli altri, il loro percorso è stato uno di quelli che è finito con un lieto fine. Avevano deciso, infatti, di lasciare insieme il programma. Ma, una volta ritornati a casa e, soprattutto, dopo aver riguardato le puntate da soli, i due avevano deciso di lasciarsi nuovamente. A distanza di qualche mese, però, sembrerebbero essere ritornati insieme. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Sono proprio loro!

Temptation Island,la coppia è ritornata insieme: splendida notizia

L’amatissima coppia della scorsa edizione di Temptation Island è finalmente ritornata insieme. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista a ‘Non succederà più’, trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, non ha potuto fare a meno di confermare di essere ritornata insieme al suo ex compagno. Da un po’ di tempo, a quanto pare, i loro sostenitori avevano notato che c’era stato un riavvicinamento. Adesso, invece, sembrerebbe essere confermata il loro ritorno di fiamma. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di loro: Sofia ed Alessandro. Sappiamo benissimo che, dopo aver lasciato il programma insieme, i due avevano deciso di lasciarsi nuovamente. Da quel momento, i rapporti tra loro si sono definitivamente chiusi. Fino a quando, come raccontato in esclusiva a Sologossip, i due sono stati costretti ad incontrarsi per impegni di lavorare. Ecco, a quanto pare, sembrerebbe che proprio questi incontri abbiano fatto scattare nuovamente la miccia. Stando a quanto si apprende dalle parole detta a Giada De Miceli, sembrerebbe che i due siano ritornati insieme.

Insomma, una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo. Tantissimi auguri, Sofia ed Alessandro.

