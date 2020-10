Vittoria Schisano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle: sapete chi è il suo ex fidanzato? Dettagli e curiosità su Fabrizio Vannucci.

Della complicata edizione in corso di Ballando con le stelle fa parte anche Vittoria Schisano, attrice dal passato complesso, nata come Giuseppe e diventata donna attraverso un percorso difficile e doloroso. Oggi Vittoria è una persona felice e realizzata, che ha trovato finalmente la sua dimensione: tra i concorrenti più talentuosi del talent di Rai 1, balla in coppia col maestro Marco De Angelis. Ma cosa si sa della vita privata dell’attrice? Vittoria attualmente è single, ma chi c’è nel suo passato sentimentale? Si tratta di qualcuno che non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo e con cui l’attrice è stata fidanzata per diversi anni.

Fabrizio Vannucci, chi è e cosa fa l’ex fidanzato di Vittoria Schisano

Fabrizio Vannucci è un broker finanziario e dovrebbe avere circa 56 anni. Come dichiarato da lui stesso a Vanity Fair, tra loro ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Qualcosa di veramente inaspettato anche perché, a quanto pare, lui in quel periodo non si sentiva per nulla propenso ad una relazione. Molto emozionante la proposta di matrimonio che Vannucci fece in tv a Vittoria durante una puntata di Domenica Live che li vedeva ospiti. Sempre a Vanity Fair, anche Vittoria aveva dichiarato di essere molto innamorata e di sognare il giorno delle loro nozze. Il lieto fine però tra i due non c’è stato e il matrimonio non si è celebrato. Sempre a Vanity Fair, l’attrice dichiarò infatti che Fabrizio non era l’uomo per lei.

Una separazione davvero improvvisa e imprevedibile, visto il grande amore che ha unito per tanto tempo la coppia.

