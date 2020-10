Alessia Marcuzzi assente a Le Iene: “L’esito del test rapido è positivo”, l’annuncio a pochi minuti dalla diretta.

Nuova disavventura per Alessia Marcuzzi. Dopo lo stop di qualche settimana fa, a causa di una ‘sospetta’ positività al Coronavirus, la conduttrice è costretta a fermarsi nuovamente. E il motivo, purtroppo, è sempre lo stesso. A pochi minuti dall’inizio della diretta, attraverso i suoi canali social, la Marcuzzi annuncia che non sarà preste a Le Iene, poiché il test rapido effettuato come di consueto appena arrivata agli studi è risultato positivo. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi assente a Le Iene: “L’esito del test rapido è positivo”, l’annuncio tramite social

Un annuncio che ha spiazzato tutti, quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice non sarà presente a Le Iene questa sera poiché è risultata positiva al test rapido del Coronavirus, effettuato come ogni martedì appena arrivata agli studi. Nonostante il test antigenico tramite tampone sia poi, successivamente, risultato negativo, la prassi vuole che la conduttrice resti in isolamento, in attesa del molecolare. Ecco l’annuncio, arrivato tramite social:

Parole che spiazzano, quelle della Marcuzzi, che ammette di essere molto dispiaciuta per non poter condurre la puntata al fianco della sua squadra. Al timone dello show, quindi, ci sarà Nicola Savino in solitaria, supportato dalle immancabili ‘voci’ della Gialappa’s.