In questo articolo vi diciamo chi è Mariacarla Boscono, la nuova presunta fidanzata di Stefano De Martino: è stata con un cantante famoso

Stefano De Martino è stato pizzicato dal settimanale Chi in compagna di Mariacarla Boscono. La supermodella potrebbe essere la nuova fiamma del ballerino e conduttore napoletano. La Boscono è stata fidanzata con un famoso cantante. Di seguito vi diciamo chi è e vi raccontiamo tutte le curiosità sulla nuova presunta fiamma di Stefano De Martino.

Chi è Mariacarla Boscono?

Mariacarla Boscono nasce a Roma il 20 settembre del 1980 da una famiglia piemontese attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda. La ragazza trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia. Intraprende la carriera nella moda a soli 16 anni, quando un fotografo amico di famiglia la incoraggia a fare l’indossatrice. Firma subito un contratto con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York e a Milano per la Riccardo Gay, grazie all’intuito del manager Piero Piazzi. La Boscono deve a lui il suo successo. Piazzi l’ha scoperta e ancora oggi la segue nella sua carriera. La modella ha esordito nel 1996 a Milano sulle passerelle di Alberta Ferretti e Laura Biagiotti, a cui sono seguiti altri stilisti illustri, come Rocco Barocco, Paul Smith o Guy Laroche. Diventa rapidamente una delle top più contese degli anni 2000 e anno dopo anno è protagonista di numerose campagne pubblicitarie mondiali per stilisti e case di moda. Il 2002 è stato l’anno in cui ha raggiunto l’apice del successo, venendo fotografata in più di otto campagne pubblicitarie internazionali e sfilando per oltre settanta case di moda nella sola stagione Autunno/Inverno. Dal 1996 ad oggi la sua presenza sulle più importanti passerelle al mondo è costante. Dopo Carla Bruni negli anni novanta, Mariacarla, Eva Riccobono e Bianca Balti sono le tre supermodelle italiane degli anni duemila a essersi imposte nel panorama internazionale della moda. Oltre alla carriera di modella, la Boscono ha esordito anche a teatro. Nel maggio del 2006 ha recitato a New York nel ruolo di Solange nella produzione teatrale “Le serve” di Jean Genet insieme con l’amica Margherita Missoni. Nel gennaio del 2010, invece, ha recitato in “Donne per Shakespeare“. Lo spettacolo è andato in scena al Nuovo Teatro Colosseo di Roma. Nel febbraio 2011 ha partecipato anche alla seconda tappa delle trilogia “Donne per Shakespeare“.

Mariacarla Boscono è stata fidanzata con un famoso cantante. Stiamo parlando del rapper Ghali, con il quale è stata paparazzata in estate. La relazione amorosa, però, pare sia terminata e adesso la supermodella è stata pizzicata in compagnia di Stefano De Martino. Prenderà il posto di Belen?