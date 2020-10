Daniele Scardina ‘beccato’ proprio con lei: finalmente la notizia tanto attesa

Daniele Scardina beccato in dolce compagnia proprio con lei: finalmente la notizia tanto attesa, di chi stiamo parlando esattamente.

È uno dei protagonisti indiscussi di ‘Ballando con le Stelle’, Daniele Scardina. In coppia con la bellissima e talentosa Anastasia Kuzmina, il bel pugile sta conquistando, settimana dopo settimana, i giudici del famoso programma di Rai Uno ed, ovviamente, tutto il pubblico italiano. D’altra parte, la sua bravura non ha assolutamente limiti. Ed è più che normale, quindi, che cattura sempre l’attenzione su di sé. Lo sta facendo anche in queste ultime ore, sapete? Stando ad alcune immagini condivise sul numero attuale del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che il bel Scardina sia stato beccato proprio in dolce compagnia. Sappiamo che, per poco meno di un anno, il pugile è stato felicemente fidanzato con Diletta Leotta. E che, per motivi ancora sconosciuti, i due si sono detti ‘addio’ quasi subito dopo la quarantena. Una decisione inaspettata, c’è da ammetterlo. E che ha fatto molto soffrire il bel Daniele. Ecco, ma siete curiosi di sapere con ci era ‘Toretto’? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che questa, senza alcun dubbio, una notizia davvero tanto attesa.

Daniele Scardina beccato proprio in sua compagnia: finalmente!

Nel corso della recentissima puntata di ‘Ballando con le stelle’, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Daniele Scardina non ha potuto fare a meno di parlare di due eventi che hanno fortemente cambiato la sua vita in questo ultimo periodo. Non facciamo riferimento, badate bene, soltanto alla gravissima morta di suo nonno, ma anche alla fine della storia d’amore con Diletta Leotta. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, è stato il loro ‘addio’. Ebbene, ma sapete che, stando a quanto ci fa sapere il settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che i due siano stati beccati insieme? Ebbene si. Stando ad alcune fotografie pubblicate sull’ultimo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che sia in atto un ritorno di fiamma. D’altra parte, lo stesso Scardina non aveva mai nascosto di aver amato seriamente la bellissima conduttrice sportiva e di stare ancora male per la fine della loro storia d’amore. Non sappiamo, ovviamente, cosa stia realmente accadendo tra di loro. Fatto sta che, da come ci fa sapere il giornale del conduttore del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che i due abbiano trascorso un po’ di tempo insieme.

Stando a quanto ci fa sapere il settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Daniele Scardina e Diletta Leotta abbiano trascorso la Domenica insieme, il giorno dopo l’ultima diretta di Ballando con le Stelle. Insomma, cosa sta accadendo tra di loro? Al momento, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che il loro ritorno di fiamma rappresenta una notizia molto, ma molto attesa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui