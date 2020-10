‘Dove Sono Oggi’, Ferdi Berisa a 11 anni dalla vittoria al Grande Fratello: com’è diventato e cosa fa, ecco tutto ciò che sappiamo su di lui.

Ricordate Ferdi Berisa? E’ davvero impossibile dimenticarlo, perché è stato uno dei protagonisti più amati della storia del Grande Fratello. Non a caso vinse l’edizione del reality a cui partecipò, la nona per l’esattezza. La sua storia intensa e la sua personalità dolce e umile conquistarono il pubblico, che decise di farlo trionfare. Non solo però, perché Ferdi conquistò anche il cuore di una sua ‘coinquilina’, Francesca Fioretti, con cui ebbe una relazione anche fuori dalla casa, terminata poco dopo la fine del programma. Lei, poi, è diventata un’attrice e oggi è nota, purtroppo, per essere la vedova del calciatore Davide Astori, morto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2018 a causa di un malore durante il sonno.

All’epoca della sua partecipazione al GF, nel 2009, Ferdi prese una cotta molto forte per Francesca e la loro storia fece innamorare il pubblico, piazzandosi di diritto tra gli amori più belli della storia del programma. All’epoca lui aveva 22 anni e il suo passato difficile colpì tutti. Rom di origine montenegrina, Ferdi era arrivato in Italia a 9 anni clandestinamente, a bordo di un gommone, e a 11 era stato allontanato dal padre, che lo costringeva a rubare. Cresciuto in un istituto di Fano, era poi riuscito ad emergere e a studiare in un istituto alberghiero e all’epoca del GF lavorava come aiuto cuoco in un ristorante di Fano. Cos’è successo poi, in seguito alla sua vittoria? Dopo qualche anno di notorietà, Ferdi ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Cosa fa oggi? E com’è diventato? Scopriamolo subito!

‘Dove Sono Oggi’, Ferdi Berisa: com’è diventato e cosa fa oggi l’ex amatissimo vincitore del Grande Fratello

Ferdi Berisa conquistò il pubblico del Grande Fratello nel 2009, quando vinse la nona edizione dell’amatissimo reality di canale 5. Ma com’è diventato e cosa fa oggi il montenegrino? Di lui non si sa moltissimo, perché Ferdi non è molto attivo sui social. Possiede un profilo Instagram e uno Facebook che però aggiorna molto raramente. Basti pensare che il suo ultimo post su Instagram risale al 2018.

Dopo il Grande Fratello, Ferdi ha lavorato per un breve periodo nel mondo dello spettacolo, ma dopo ha deciso di aprire una fondazione, Casa Elim, rivolta ad aiutare tutte le persone che vivono in difficoltà, forse proprio per riscattare il suo difficile passato. Ferdi è anche diventato giornalista e ha ottenuto una sua rubrica nella rivista ‘Visto’. Poi, però, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e si è dedicato a quella che era la sua grande passione già all’epoca del Grande Fratello: la cucina. Nel tempo, infatti, Ferdi è riuscito ad aprire una sua attività, una paidineria per l’esattezza, a Pesaro, come dimostrano anche alcuni post che ha pubblicato sui social.

Stando a quello che si vede sui suoi profili social, Ferdi dedica molto tempo al suo lavoro e alla passione per la cucina. Cosa ne pensate del suo incredibile cambiamento? Vi piaceva ai tempi del Grande Fratello?