Elisa Isoardi torna su Salvini, poi fa chiarezza su Todaro: tutta la verità

La bellissima conduttrice Elisa Isoardi, concorrente del fortunatissimo talent Ballando con le stelle, si è raccontata in un’intervista radiofonica: è tornata su Salvini e ha fatto chiarezza riguardo la verità sul suo rapporto con Todaro.

Bellissima e talentuosa, Elisa Isoardi è uno dei personaggi italiani più amati e seguiti dal pubblico. La sua spontaneità, la sua eleganza e la simpatia che sprigiona sono contagiosi. L’abbiamo ammirata a Ballando con le stelle dove fa coppia con Raimondo Todaro. Queste ultime settimane non sono state facili per la bella conduttrice a causa di un infortunio alla caviglia. Era stata proprio lei a rivelarlo tramite il suo profilo Instagram, seguitissimo, grazie al quale tiene aggiornati gli innumerevoli fan. Nonostante Elisa Isoardi sia molto determinata e abbia provato a danzare nonostante la fasciatura e il dolore, al momento la situazione della caviglia sembra peggiorata. La bella conduttrice ha potuto però partecipare ad un’intervista telefonica per Rai Radio2. Interrogata riguardo alla sua vita sentimentale, la splendida Elisa Isoardi ha rivelato qualcosa di sé, è tornata su Matteo Salvini e ha rivelato la verità sul rapporto con Raimondo Todaro.

Durante un’intervista radiofonica per Rai Radio2 la splendida Elisa Isoardi è tornata su Matteo Salvini, suo storico ex compagno e volto noto della politica italiana. La conduttrice ha spiegato che trova poco informate le persone che la definiscono semplicemente “la ex di Salvini” ma di non curarsene più di tanto. Interrogata riguardo al suo rapporto con Raimondo Todaro, partner a Ballando con le stelle, con cui ha un feeling davvero incredibile nella danza, ha risposto con sincerità. Elisa Isoardi ha dichiarato che comprende il gossip come parte della vita. “Se siamo una coppia a tutti gli effetti? No, questo lo state dicendo voi” ha affermato. La conduttrice ha aggiunto di provare un profondo rispetto per il ballerino, ma che le loro “emozioni” si limitano al ballo: questa è la verità.

