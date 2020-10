Tra i concorrenti più discussi del GF Vip c’è sicuramente lei, Elisabetta Gregoraci: sapete che titolo di studio ha la showgirl calabrese?

Protagonista assoluta del gossip di queste settimane, Elisabetta Gregoraci per ora continua la sua avventura al GF Vip: c’è chi la sostiene e chi la accusa, ma l’ex moglie di Flavio Briatore è senza dubbio un personaggio chiave nelle dinamiche del reality. Bellissima e corteggiatissima sia all’interno della Casa di Cinecittà che fuori, Elisabetta ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a vari concorsi di bellezza fino a vincere la fascia di Miss Calabria e ad approdare a Miss Italia, dove viene eletta Miss Sorriso. Da lì la Gregoraci inizia a sfilare per firme importanti come Armani e Dolce e Gabbana. La sua carriera prende il volo anche in tv, dove partecipa a programmi importanti come Ciao Darwin e alla conduzione di Made in Sud per diversi anni. Ma sapete qual è il titolo di studio di Elisabetta Gregoraci? Non lo avreste mai detto.

Elisabetta Gregoraci, il titolo di studio della bella showgirl

La bella Elisabetta è nata l’8 febbraio 1980, quindi quest’anno ha compiuto 40 anni. Il suo titolo di studio lo ha conseguito a 18 anni, quindi nel 1998, diplomandosi in ragioneria. Ma c’è di più, un dettaglio che in pochissimi conoscono: dopo aver terminato le scuole superiori, la Gregoraci si trasferì a Roma e allo Ials, scuola di danza della Capitale, conseguì il diploma in Danza Moderna. Avreste mai immaginato che la showgirl calabrese finalista a Miss Italia avesse un passato da ballerina?

C’è da dire che con il fisico stupendo che si ritrova, anche da ballerina Elisabetta Gregoraci doveva essere davvero incantevole e lo ha dimostrato anche al GF Vip, quando è stata protagonista insieme a Pierpaolo Pretelli di una coreografia ideata da Matilde Brandi sulle note della celebre colonna sonora di Dirty Dancing.

