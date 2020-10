E’ scattato il bacio a sorpresa durante la diretta del GF VIP ieri sera, 26 ottobre, tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Ieri sera, 26 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. I colpi di scena ovviamente non sono mancati: si è parlato a lungo delle parole di Mario Balotelli tanto criticate, della particolare situazione familiare di Guenda Goria e sua mamma Maria Teresa Ruta ed anche di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Il giovane, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ormai è coinvolto emotivamente in questa ‘amicizia particolare’. La showgirl invece continua ad avere il freno a mano tirato: negli ultimi giorni c’è stato uno scambio di segreti tra i due coinquilini che hanno fatto incuriosire ovviamente il pubblico di Canale 5. Qual è il segreto di Elisabetta Gregoraci? Beh, Signorini gliel’ha chiesto ieri in diretta ma la verità di quanto rivelato a letto e ripreso dalle telecamere non è venuta a galla. Intanto ieri sera è scattato il bacio durante la puntata tra i due protagonisti: sapete perchè? Vi sveliamo tutto…

GF VIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: scatta il bacio in diretta

E’ scattato il bacio in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: il motivo? Erano entrambi in nomination: Signorini, dopo aver rivelato che nessuno sarebbe uscito, ha ricordato ad Elisabetta un particolare…“Elisabetta, ma mi sbaglio o avevi promesso un bacio nel caso fossi…?“. La Gregoraci ha subito replicato: “Ma non sono uscita“. Pierpaolo però ha deciso di alzarsi ugualmente e stampare un bacio sulla bocca della sua ‘fiamma’. Tra applausi e guance rosse per la showgirl, il conduttore ha proseguito con la sua puntata.

Il duro passato di Dayane

Non tutti conoscevano che la Mello ha un passato alle spalle davvero difficile. Il GF VIP ha voluto parlarne ieri sera in diretta con la modella. Dayane ha vissuto la fame e la povertà, andava a rubare al supermercato quando era molto piccola. E’ cresciuta insieme a suo fratello che per lui è sempre stato un papà, una mamma. Il doloroso passato l’ha segnata a fondo ma oggi la sua vita è serena.