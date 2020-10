Chi è Elodie Di Patrizi: età, vita privata e carriera dell’amatissima cantante che ha partecipato ad Amici.

Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie è un’amatissima cantante italiana. La sua popolarità è iniziata dopo che l’artista è entrata nella quindicesima edizione della scuola di Amici. Proprio all’interno del talent ha mostrato un talento eccezionale, una voce la sua incantevole e potente. E’ riuscita a classificarsi seconda, vincendo anche il Premio della Critica Vodafone e il premio RTL 102.5. Elodie nasce nel 1990 a Quartaccio da padre italiano e madre francese, ex modella. Ancora giovanissima si trasferisce a Lecce, dove inizialmente lavora prima nelle discoteche come cubista e poi come vocalist. Ha frequentato il liceo socio-pedagogico senza mai diplomarsi. Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia aveva partecipato nel 2009 ad X-factor, dove però viene eliminata durante le fasi iniziali. La sua carriera è stata ricca di successi e non potevamo certamente aspettarci altro, dato che possiede doti magnifiche.

Elodie Di Patrizi: vita privata e carriera della cantante

E’ sicuramente una delle artiste più amate e seguite degli ultimi anni, Elodie ha incantato numerosi palchi con la sua immensa voce. Una volta conclusosi il percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, la sua carriera è stata ricca di successi. Molti suoi brani sono stati scritti da importanti cantautori, come Fabrizio Moro, Emma Marrone. L’artista ha anche partecipato al Festival Di Sanremo, nel 2016 è stata annunciata da Carlo Conti con il brano Tutta colpa mia. Arrivata alla serata finale è riuscita a posizionarsi all’ottavo posto. Il 6 giugno Elodie annuncia il singolo Margarita, prodotto da Takagi & Ketra in duetto con Marracash. Il brano è stato certificato disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute. Proprio durante questo avvenimento Elodie e Marracash hanno pubblicato la loro prima foto di coppia sui social.

I due sembrano essere molto innamorati, com’è evidente dalle immagini postate da entrambi. Elodie Di Patrizi oltre ad essere un’eccezionale cantante è anche una meravigliosa e bellissima donna. Un aspetto il suo incantevole, da far invidia a chiunque. La cantante ha anche parlato del suo difficile passato, un retroscena mai raccontato, e ha sorpreso tutti i suoi migliaia di fan che da sempre la seguono e apprezzano, fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi.

