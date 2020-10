Era la bambina più bella del mondo, sapete com’è diventata? Eccola oggi

Fu eletta nel 2004 la bambina più bella del mondo: Thylane Blondeau oggi ha 19 anni, avete mai visto una sua foto di oggi?

Figlia del calciatore Patrick Blondeau e della conduttrice tv Veronika Loubry, Thylane Blondeau ha cominciato la carriera di modella a soli 4 anni, sfilando per Jean Paul Gaultier. Bionda, occhi azzurri e lineamenti perfetti, la piccola Thylane fu subito notata per la sua impareggiabile bellezza che la portò nel 2004 a conquistare il titolo di “bambina più bella del mondo”. Non mancarono anni fa le polemiche scatenate da alcuni scatti pubblicati su Vogue: all’epoca Thylane aveva solo 10 anni e quelle immagini in cui appariva truccata, vestita con abiti da donna e con gioielli, tacchi alti e smalto rosso, furono ritenute non adatte ad una bambina. La bellissima modella francese oggi ha 19 anni, ma avete mai visto com’è diventata? Resterete senza parole.

Thylane Blondeau oggi: com’è diventata l’ex bambina più bella del mondo

In un’intervista rilasciata al giornale Grazia, l’ex bambina più bella del mondo ha raccontato di aver avuto un’infanzia normale, come la maggior parte dei suoi coetanei, nonostante abbia cominciato prestissimo ad addentrarsi nel mondo della moda. Sul profilo Instagram della Blondeau ci sono molti scatti con la sua bellissima mamma, da cui probabilmente ha ereditato l’incantevole aspetto e a cui è legata moltissimo. Thylane oggi è cresciuta e a 19 anni è ancora stupenda, come si vede in questo scatto postato sul suo account Instagram. Gli occhi sono sempre splendidi, lo sguardo è sempre magnetico e i capelli sono semplicemente meravigliosi. Diventata anche attrice, la sua carriera procede a gonfie vele.

Pazzesca come quando era definita “la bambina più bella del mondo”, Thylane Blondeau farà ancora molta strada, ne siamo certi.

