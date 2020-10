GF Vip, Dayane Mello racconta il suo doloroso passato: “Ho vissuto la fame e la povertà”.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto dal bravissimo Alfonso Signorini. Come sempre il reality si è aperto con colpi di scena inaspettati, infatti, dopo che erano stati confermati nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia, il conduttore ad inizio diretta ha spiegato che per un caso sospetto di covid gli ingressi sarebbero saltati al momento. Un imprevisto che nessuno certamente si aspettava, ma necessario per mettere in sicurezza tutti i coloro che girano intorno alla trasmissione. La serata è stata animata dalla finta eliminazione dei concorrenti in nomination, infatti, questa come affermato da Signorini avverrà venerdì prossimo. Nono sono mancati certamente gli scontri che come sempre sono presenti nella casa. Ma nella puntata di ieri la bellissima Dayane Mello ha raccontato la sua storia, un passato doloroso di cui nessuno era a conoscenza: “Ho vissuto la fame e la povertà“.

GF Vip, Dayane Mello parla del suo doloroso passato

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, il reality sta avendo un incredibile successo, movimentato da imprevisti sempre più inaspettati. Nella diretta Dayane Mello ha raccontato la sua storia, un passato davvero doloroso. Un’infanzia vissuta in compagnia solo del fratello, mentre la madre si prostituiva: “Ha avuto 10 figli. Abbiamo vissuto la fame e la povertà, andavamo a rubare al supermercato”, ha rivelato la modella. Dayane è entrata nei dettagli della sua storia personale spiegando ai coinquilini di aver vissuto in una casetta delle dimensioni della sauna, insieme ad altri tre fratelli, senza mangiare per una settimana. Da bambina data la situazione in cui viveva era piena di pidocchi, sporca e molto magra. La Mello ha anche rivelato di poter mangiare solo riso crudo e un po’ di frutta che veniva regalata dalle persone.

“L’ho perdonata, perchè non so cosa ha vissuto nella vita”, parole queste che sicuramente mostrano la forza e il coraggio di una donna che ha dovuto vivere un’infanzia difficile, un doloroso passato che l’ha certamente segnata a fondo. A Dayane dopo questo toccante momento è arrivata una bellissima sorpresa, un video messaggio del fratello Giuliano. L’uomo ha ribadito l’amore che prova per lei, e la mancanza che sente nei suoi confronti. Un episodio che ha emozionato tutti i presenti e i telespettatori, che non erano a conoscenza dei fatti.

