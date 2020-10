Durante la messa in onda di questa sera del GF Vip sono state mostrate le dichiarazioni che il padre ha fatto su di lei: Guenda Goria sconvolta, ecco la sua reazione.

Siamo nel pieno della nuova puntata del GF Vip e abbiamo assistito ad un riepilogo di quanto accaduto tra Maria Teresa Ruta e la figlia, Guenda Goria, in seguito alla toccante rivelazione della donna la scorsa settimana. Guenda era rimasta particolarmente colpita dalle parole di Roberto, il compagno della madre, e si è detta dispiaciuta che non ci fosse alcun riferimento a lei, nemmeno un saluto, poiché fa parte anche della sua vita da quattordici anni e gli vuole bene. In particolare, Guenda ha detto di essersi sentita come sminuita nel suo dolore e ha avvertito quasi come se fosse stata descritta nella lettera di Roberto come “il nemico” di Maria Teresa Ruta. Dal canto suo, interrogata da Alfonso Signorini, Maria Teresa Ruta è certa dell’affetto che il compagno nutre per i suoi figli. Improvvisamente, il conduttore ha chiamato Guenda Goria nella mistery del GF Vip per parlare da solo con lei e mostrarle qualcosa che riguarda suo padre, Amedeo Goria. Parole shock che il giornalista avrebbe riservato alla figlia.

GF Vip, Guenda Goria risponde alle dichiarazioni del padre e Maria Teresa Ruta è furiosa

Guenda Goria è uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del GF Vip. Alla ragazza sono state mostrare alcune dichiarazioni fatte dal padre, Amedeo Goria. “Deve imparare ad andare per la sua strada” si leggeva in uno degli articoli. Alfonso Signorini ha poi spiegato che Amedeo Goria è stato ospite di alcune trasmissioni a seguito di queste affermazioni. Affermazioni che il conduttore ha commentato come quanto meno “particolari” e che Guenda ha definito sbagliate. “Non ho parole” ha mormorato la ragazza, spiegando che per rispondere dovrebbe parlare di cose che toccano altre persone e che non se la sente di farlo. Guenda Goria, durante la puntata del GF Vip, si è detta molto dispiaciuta riguardo alle dichiarazioni del padre. Ha ipotizzato che l’uomo forse possa essersi sentito ferito o potrebbe essere un po’ geloso del rapporto che ha con la madre. Maria Teresa Ruta, interpellata da Alfonso Signorini, ha avuto una reazione molto furiosa. “Non puoi parlare così di tua figlia di cui non sai niente” ha tuonato la donna, arrabbiatissima.

“Ma come ti viene in mente di dire certe cose?” ha continuato Maria Teresa Ruta. Nella casa del GF Vip, tutti sono apparsi scossi e colpiti da quanto accaduto. Un momento davvero carico di tensione ed emozione. Voi cosa ne pensate?