Alle incomprensioni delle ultime settimane tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ecco che si aggiunge un altro sassolino: è accaduto oggi.

Era cominciata come una delle amicizie più belle nate al GF Vip: quella tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembrava davvero un’intesa unica, ma da un po’ di tempo a questa parte, i loro rapporti si sono raffreddati e sembra non esserci la possibilità di ritrovare il vecchio feeling delle prime settimane. A quanto pare tutto è partito dallo scherzo architettato da Zorzi nei confronti di Oppini, nel quale l’influencer milanese aveva finto di essersi innamorato dell’amico: Oppini non aveva reagito bene in quell’occasione, ma i due erano riusciti più o meno a chiarirsi. Un altro episodio che ha contribuito ad allontanare i due compagni d’avventura è accaduto qualche puntata fa, la sera dell’uscita di Matilde Brandi: chiamato a scegliere da Alfonso Signorini, Oppini aveva scelto di schierarsi col gruppo della stanza blu per la sua affinità con Zorzi, salvo poi spiegare al gruppo della stanza arancione di aver fatto tale scelta anche per dimostrare al pubblico che non esisteva nessun gruppo. Questo volersi giustificare agli occhi degli altri non era piaciuto a Tommaso, il quale era rimasto visibilmente deluso dal comportamento di Francesco e aveva cominciato ad avere dei dubbi sulla lealtà del figlio di Alba Parietti. Ecco che, stamattina, alcune dichiarazioni di Oppini hanno delineato ancora di più la crepa del rapporto tra i due. Vediamo cosa è accaduto.

Francesco Oppini su Tommaso: “Se si aspettava altro da me, non sono la persona giusta”

Chiacchierando in veranda con la Contessa e con Dayane, Francesco ha confessato i suoi dubbi sul tipo di legame che Zorzi sentirebbe con lui, facendo delle insinuazioni abbastanza pesanti: “A me è simpatico, è molto sensibile, però io non so lui cosa vede in me. Questo mi dà fastidio. Io le penso un po’ tutte. Io gli sono vicino e sono un amico, se si aspettava da me altro non posso farlo, non sono la persona giusta. Se tu mi fai passare come stratega perché hai altre aspettative non è colpa mia”. A questo punto, è intervenuta anche Adua, che non ha esitato a manifestare il suo pensiero su Oppini: “No, non ci ha assolutamente influenzato lui. Tu noti determinati dettagli a cui noi non facciamo caso. Se parliamo con Maria Teresa ad esempio tu osservi tutto e poi ci vieni a riprendere, è strano. […] Devi accettare anche le opinioni degli altri. Ai miei occhi sei un po’ giocatore“.

Secondo voi, la clip con queste pesanti insinuazioni di Oppini sarà mostrata durante la prossima puntata? E come reagirà Tommaso?

