GF VIP, è giallo sul sospetto caso di Coronavirus: le ultime

È giallo sul sospetto caso di Coronavirus al GF VIP: ecco le ultime indiscrezioni sul reality show che trapelano sul web

Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Ieri sera, durante la diretta del reality show, sarebbero dovuti entrare tre nuovi concorrenti. Il conduttore Alfonso Signorini, però, ha annunciato che il loro ingresso al momento è rimandato per sospetto caso di Coronavirus tra di loro. Signorini non ha rivelato il nome del ‘sospetto positivo’ ed ha aggiunto che erano in corso degli accertamenti. Anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono rimasti spiazzati. L’ingresso dei nuovi concorrenti, infatti, era già stato annunciato nelle settimane precedenti.

GF VIP, è giallo sul caso di Coronavirus

Ieri sera, durante la puntata del GF VIP, sarebbero dovuti entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Il loro ingresso, però, è stato rimandato per sospetto caso di Coronavirus. A distanza di quasi ventiquattro ore, è giallo sul caso di positività tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. In giornata, infatti, era trapelata la notizia che il ‘sospetto positivo’ fosse Selvaggia Roma. L’aspirante gieffina, però, ha seccamente smentito e a lei si sono accodati gli altri due ‘aspiranti’ concorrenti del reality show. Nessuno dei tre, dunque, sembrerebbe positivo al Covid-19.

È probabile dunque che, nel corso della notte e dell’intera giornata, siano stati fatti ulteriori accertamenti e sia stata rivelata la negatività dei tre nuovi concorrenti del GF VIP. Il loro ingresso, con grande probabilità, avverrà nella prossima puntata del reality show, in programma venerdì in prima serata su Canale 5. I tre nuovi concorrenti cercheranno di smuovere le dinamiche di gioco e di rompere i legami già instaurati nella casa più spiata d’Italia. Per Stefano Bettarini e Giulia Salemi, tra l’altro, si tratta di un ritorno nella casa del Grande Fratello Vip.