GF Vip, incidente nella Casa: attimi di panico, è successo dopo la puntata in onda ieri sera, lunedì 26 ottobre.

Brutto incidente nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio al termine della diretta di ieri sera, lunedì 26 ottobre. Dopo la puntata, come di consueto, i vip i siedono a tavola per mangiare, commentando quanto accaduto durante la diretta. Ma proprio mentre il resto del gruppo era a tavola, Rosalinda ( Adua del Vesco) ha rischiato di farsi davvero male: era con Guenda in magazzino a prendere una cassa d’acqua quando alcune bottiglie di vetro le sono cadute sul piede. Un momento di forte paura per la concorrente, e per il resto dei vip, che hanno immediatamente abbandonato la tavola per soccorrere la coinquilina. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

GF Vip, incidente nella Casa per Rosalinda: attimi di panico, cosa è accaduto dopo la puntata

Attimi di panico al GF Vip. Dopo la puntata, Rosalinda ha rischiato di farsi molto male. Le bottiglie di vetro che era andata a prendere in magazzino le sono cadute sul piede, provocandole un fortissimo dolore. In pochissimo tempo i vip si sono catapultati da lei, prendendola in braccio e portandole del ghiaccio. C’è chi le ha portato il piatto a letto, chi le è stato accanto assicurandosi che fosse tutto ok. Per fortuna, nessun taglio, ma solo gonfiore un forte dolore per la concorrente. E anche sui social i fan che stavano seguendo la diretta non hanno nascosto la loro agitazione. Soprattutto perché, nel momento dell’incidente, il GF ha cambiato inquadratura, non lasciando intendere inizialmente cosa fosse successo e chi si fosse fatto male. Ecco alcuni tweet apparsi proprio nel momento dell’incidente:

Fortunatamente, solo una piccola botta per Rosalinda, che grazie all’aiuto dei compagni è riuscita a riprendersi. E voi, avete seguito la puntata di ieri sera del reality show di Canale 5? È successo davvero di tutto, compreso il mancato ingresso dei nuovi concorrenti, causa sospetto caso Covid. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà. Riusciranno ad entrare i nuovi ‘vipponi’? Nel frattempo, lunedì sera scopriremo chi uscirà tra i sei nominati della settimana: chi sarà il meno votato tra Elisabetta, Francesco. Guenda, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania? Non vediamo l’ora di scoprirlo!