GF Vip, nuovi ingressi bloccati per sospetto caso Covid: un’indiscrezione rivela il nome del nuovo concorrente che avrebbe contratto il virus.

Un colpo di scena dopo l’altro, al Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality show più spiato della tv è entrata ormai nel vivo e regala emozioni a non finire. Merito del cast super stellare scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva nelle vesti di conduttore dello show. Ma, a proposito di cast, durante la diretta di ieri sera sarebbero dovuti entrare nella casa altri tre concorrenti. Un ingresso che, però, è saltato all’ultimo minuto. Il motivo è un sospetto caso di Covid per uno dei nuovi concorrenti: ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini ad inizio puntata, non specificando però di chi si trattasse. A rivelare qualcosa in più è stato Giornalettismo, che ha dichiarato che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone.

Salta l’ingresso nella Casa del GF Vip per Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. I tre ‘vipponi’ si sarebbero dovuti unire proprio ieri al resto dei concorrenti, portando scompiglio e nuove dinamiche all’interno della Casa. Ciò però non è accaduto, a causa di un sospetto caso Covid proprio per uno dei concorrenti nuovi. Per precauzione, quindi, è stato posticipato l’ingresso di tutti. Nell’annunciarlo, Alfonso Signorini non rivela il nome del concorrente in questione, ma un’indiscrezione di Giornalettismo lascia trapelare qualcosa in più. “Si tratta di una delle due donne, una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma“, è quanto riporta Giornalettismo. Secondo questa indiscrezione, quindi, sarebbe proprio l’ex di Temptation Island ad avere contratto il Coronavirus, proprio poco prima dell’inizio dell’avventura al GF Vip.

Per i nuovi concorrenti, quindi, ingressi bloccati e nuova quarantena. Bisognerà attendere qualche giorno per scoprire quando potranno effettivamente entrare a far parte del gioco. Un gioco che, nel frattempo, diventa sempre più avvincente: il televoto della scorsa puntata è ancora valida è terminerà venerdì sera. Chi tra Elisabetta, Maria Teresa, Guenda, Stefania, Pierpaolo e Francesco sarà il meno votato e dovrà quindi abbandonare definitivamente la casa? Non ci resta che attendere la prossima puntata! Appuntamento a venerdì sera!