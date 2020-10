Nel corso della tredicesima puntata del GF Vip è saltato anche l’ingresso di Stefano Bettarini: il campione rompe il silenzio, le sue parole.

Era il momento tanto atteso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Eppure, a causa di un inconveniente accaduto qualche ora prima dell’inizio della diretta, non è stato affatto possibile assistervi. Come annunciato da Alfonso Signorini ad inizio puntata, i tre nuovi ingressi previsti per l’appuntamento del 26 Ottobre, infatti, non hanno potuto entrare nella casa più spiata d’Italia a causa di un sospetto caso Covid. E così l’entrata di Stefano Bettarini, insieme a quello Selvaggia Roma e di Giulia Salemi, è stato purtroppo rimandato. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex marito di Simona Ventura ha praticamente rotto il silenzio. Ed ha voluto così lasciare un messaggio social ai suoi sostenitori. Siete curiosi anche voi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente. Ecco le sue parole su Instagram.

GF Vip, il messaggio di Stefano Bettarini dopo il suo mancato ingresso: le parole social

A distanza di pochissime ore dal suo mancato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per sospetto caso Covid, Stefano Bettarini ha deciso di rompere il silenzio. E di lasciare a tutti i suoi sostenitori, in attesa di scoprire quando entrerà, un messaggio. E così, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’ex marito di Simona Ventura ha voluto ugualmente interagire e comunicare con i suoi sostenitori nonostante, come ben sapete, continua a restare in isolamento.

‘Grazie per l’affetto. Ma come si dice? L’attesa aumento il desiderio’, sono proprio queste le parole che Stefano Bettarini ha scritto in questa Instagram Stories. Che, tra l’altro, lo ritrae durante la sua prima esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non sappiamo, sia chiaro, quando il suo ingresso e quello di Selvaggia Roma e Giulia Salemi avverrà. Fatto sta che noi, ma senza alcun dubbio anche voi, non vediamo l’ora di vederli interagire con la restante parte del gruppo. Siete d’accordo?

