Gianluca Vacchi è diventato papà, la compagna Sharon Fonseca ha partorito: ecco il nome scelto della coppia per la bambina

Vacchi è diventato papà: la compagna Sharon Fonseca ha partorito. L’uomo ha dato l’annuncio sui social, scrivendo: “Sharon e io siamo felici di annunciarvi che questa mattina è nata nostra figlia. Grazie a Dio sta bene e già l’amiamo più della nostra vita“. La foto, pubblicata pochi minuti fa su Instagram, ha già fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like.

Gianluca Vacchi diventa papà: il nome scelto per la bimba

Gianluca Vacchi è uno degli imprenditori più famosi in Italia. L’uomo, nato a Bologna nel 1967 da famiglia beestante, si è laureato in Economia e Commercio e ha iniziato la sua attività lavorativa nell’azienda di famiglia, l’IMA S.p.A, società quotata in Borsa con fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro e che si occupa della creazione di componenti in plastica. Vacchi ha raggiunto il successo soprattutto grazie ai social, dove è noto per l’ostentazione della sua ricchezza. Il suo motto è “enjoy”, che è anche il titolo di un suo libro. Negli ultimi anni, Vacchi è diventato anche un apprezzatissimo deejay e nel 2016 ha pubblicato un brano, “Love”. Su Instagram ha un seguito enorme: il suo account, infatti, conta oltre diciotto milioni di seguaci. Gianluca Vacchi è legato sentimentalmente alla bellissima modella venezuelana Sharon Fonseca, di 23 anni. L’uomo ha dichiarato che dal primo momento in cui l’ha vista ha capito che voleva che fosse la madre di suo figlio. La coppia, lo scorso 10 maggio, ha annunciato di aspettare una bambina, nata proprio poche ore fa.

Gianluca Vacchi ha annunciato su Instagram di essere diventato papà. La bimba, nata questa mattina, si chiama Blu Jerusalema Vacchi. La bimba probabilmente crescerà a Miami in una villa che l’imprenditore e la sua compagna stanno acquistando.