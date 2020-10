Qualche ora fa, Lorella Cuccarini ha condiviso con i suoi sostenitori la notizia di una dolorosissima perdita: parole da brividi.

È una vera e propria dolorosissima perdita quella che Lorella Cuccarini ha voluto condividere con i suoi ammiratori. Seguitissima ed attivissima sul suo canale Instagram, la conduttrice non ha potuto fare a meno che rendere partecipe il suo pubblico di questa notizia. Sappiamo benissimo che con loro la bellissima Cuccarini ha uno splendido rapporto. Tanto da condividere ogni cosa con loro. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografici in compagnia dei suoi figli. Fino a fotografie che, in passato, hanno lasciato presagire qualcosa sul suo futuro. Insomma, la Cuccarini non perde occasione di poter rendere partecipi i suoi ammiratori di ogni cosa che le accade nella sua vita. E, quindi, nelle sue giornate. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, visibilmente addolorata per questo grave lutto, ha voluto condividere questa spiacevolissima notizia. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle parole davvero da brividi. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il suo dolore, vi assicuriamo, è davvero immenso. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli!

Lorella Cuccarini, dolorosissima perdita: messaggio straziante, cos’è accaduto

A distanza di qualche mese da un gravissimo lutto che l’ha addolorata, Lorella Cuccarini è nuovamente protagonista di una perdita dolorosissima. Ad annunciarlo, è stata la diretta interessata. Che, attraverso un emozionante post, si è lasciata andare a delle parole davvero da brividi. Con una foto che la ritrae completamente vestita di bianco nel giorno del suo matrimonio, la simpaticissima Lorella non ha perso occasione di poter mostrare l’immenso dolore per questa gravissima perdita. Un dolore che, come dicevamo precedentemente, si percepisce chiaramente dalle parole da brividi che ha scritto a corredo di questo scatto. ‘Oggi, un pezzo importante della mia vita scorre velocemente sotto i miei occhi’, ha iniziato a scrivere Lorella Cuccarini a corredo dello scatto. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Purtroppo, all’età di 89 anni è venuto a mancare Cencio Marangoni, agente di numerosi personaggi dello spettacolo. Tra cui, tra l’altro, anche la stessa Cuccarini. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia di questo tragico lutto, la simpaticissima Lorella non ha potuto fare a meno di esprimere il suo dolore. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, lei e Cencio hanno condiviso non soltanto tantissimi progetti lavorativi, ma anche ‘tanta vita vissuta’

Parole davvero da brividi, da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto. E che, soprattutto, racchiudono alla grande l’immenso rapporto e profonda stime che Lorella Cuccarini nutriva nei confronti di Cencio Marangoni.

