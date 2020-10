Mara Carfagna è diventata mamma: la notizia arriva dall’ANSA, fiocco rosa in casa Carfagna-Ruben!

La deputata di Forza Italia era in dolce attesa: l’agenzia ANSA annunciò della gravidanza ed oggi fa sapere che è diventata finalmente mamma. La vice presidente della Camera, Mara Carfagna, ha dato alla luce ieri, 26 ottobre, ad una splendida bimba di nome Vittoria. Primo figlio dunque per la politica che è legata da anni all’ex deputato di Fli ed avvocato, Alessandro Ruben. Vittoria è nata al Gemelli di Roma con un parto cesareo: la Carfagna ha scoperto di essere incinta durante il primo lockdown e per lei diventare madre è la realizzazione di un sogno. Aveva spesso espresso il desiderio di dare alla luce un bebè: dopo 7 anni d’amore con Alessandro è arrivato il momento di diventare mamma. Per il suo compagno non è il primo figlio: il politico ed avvocato italiano è già papà di Eleonora.

Mara Carfagna è diventata mamma: fiocco rosa a casa della deputata di Forza Italia

Mara Carfagna ha realizzato il suo più grande sogno: ieri, 26 ottobre, ha dato alla luce alla sua primogenita, Vittoria. Nata con un parto cesareo al Gemelli di Roma, ha regalato una gioia immensa alla sua mamma che non aspettava altro di diventare madre. La vicepresidente della Camera ha scoperto di essere incinta durante il primo lockdown: oltre ad essere una grande gioia, è stata anche una preoccupazione essendo il periodo estremamente particolare. La gravidanza è stata super serena: durante l’estate Mara ha postato alcuni scatti sul suo canale social che la ritraggono sorridente ed in dolce attesa.

In autunno è arrivata la piccola Vittoria: auguri alla coppia di politici!