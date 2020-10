“Sono stato ferito con una forbice”: il racconto shock dell’ex protagonista di Temptation Island; cosa è accaduto.

Una foto che ha gelato i fan, quella pubblicata da Micheal De Giorgio sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex protagonista di Tempation Island ha pubblicato uno scatto davvero shockante, in cui mostra la mano completamente insanguinata. Ma è la story successiva a lasciare di stucco i followers. Micheal, che a Temptation Island ha partecipato con la sua ormai ex Lara Zorzetto, ha dichiarato di essere stato ferito con una forbice, subendo una lesione ai tendini e rischiando un’emorragia. Un racconto agghiacciante, quello di Micheal, che al termine del messaggio lascia intendere che, a colpirlo, è stato qualcuno a cui lui tiene molto.

“Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia…”. Queste la parole di Micheal De Giorgio, protagonista della quinta edizione di Temptation Island, in compagnia della sua allora fidanzata Lara. Un racconto terribile, quello di Micheal, che spiega di essere stato aggredito con una forbice. Una ferita importante, che ha richiesto l’intervento chirurgico. Attraverso la story, l’ex del reality di Canale 5 rassicura amici e fan sull’esito positivo dell’operazione, ma non esclude conseguenze spiacevoli. Ecco il messaggio pubblicato su Instagram:

Parole forti, quelle di Micheal, che nell’ultima frase del messaggio lascia intendere di essere stato ferito anche nei sentimenti. “Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è nessuna cura…“. Non ci resta che attendere possibili nuovi dettagli per capire fino in fondo cosa è accaduto all’ex protagonista di Temptation Island.

L’esperienza nel reality

Come abbiamo detto, Micheal ha partecipato alle quinta edizione di Temptation Island, con Lara Zorzetto, una delle protagoniste femminili più amate di quella edizione. Si, perché la bionda, al termine dell’avventura nel reality, decise di lasciare il suo fidanzato, dopo un percorso molto turbolento all’interno del villaggio.