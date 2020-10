Chi è Fey Di Patrizi, la sorella minore di Elodie: ecco la sua età, cosa fa nella vita e le curiosità sul suo conto. Le due sorelle si somigliano davvero tanto!

Non sono gemelle ma per molti potrebbero sembrare la stessa persona: Elodie e Fey Di Patrizi si somigliano davvero tantissimo. Entrambe portano i capelli corti, la forma del viso è uguale, così come i lineamenti: sono due bellissime donne che hanno avuto un passato difficile. Sono cresciute nelle case popolari di Quartaccio, nella periferia romana, in una situazione precaria, spesso da sole. I loro genitori si separarono in modo turbolento quando le due erano bambine. Elodie e Fey sono molto legate: ma chi delle due è più grande? Beh, la famosa cantante italiana è la sorella maggiore, essendo nata nel 1990. Fey Di Patrizi è una classe ’93: tra Elodie e sua sorella ci sono dunque solo 3 anni di differenza. Ma siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla sorella di Elodie, complice di un divertente scherzo de Le Iene? Ecco qualche curiosità.

Fey Di Patrizi, la sorella minore di Elodie: quanti anni ha e cosa fa nella vita

Vi abbiamo già detto che è nata nel 1993: Fey Di Patrizi ha 27 anni ed è la sorella minore di Elodie. Attraverso il suo canale Facebook abbiamo scoperto che lavora al ‘Craft House Millesimo’, un bar di Roma, e come dimostrano le foto pubblicate sul suo canale Instagram lei si occupa di creare ottimi drink.

Visualizza questo post su Instagram 🍸🍹 . . 📸by @giuliabaronefood @giuliabaronefood Un post condiviso da Fey Di Patrizi (@fey.dipatrizi) in data: 16 Lug 2020 alle ore 8:00 PDT

Riguardo la sua situazione sentimentale sul web si legge che è omosessuale. Oggi Fey è la prima fan di Elodie: è sempre pronta a sostenerla ed a fare il tifo per lei. Simpatica e bella: ha deciso di essere complice de Le Iene per fare uno scherzo alla famosissima cantante.