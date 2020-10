Elisabetta Gregoraci ha scelto un bellissimo vestito per la diretta del GF VIP: si tratta di un abito lungo con un maxi spacco e monospalla con fiocco. Ecco di che marca è il vestito e quanto costa.

Ormai Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello VIP in corso. All’interno del reality la famosissima showgirl si sta facendo conoscere a 360 gradi, ha parlato spesso della sua vita, del suo passato al fianco di Flavio Briatore. La Gregoraci ha inoltre instaurato un rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli: sta facendo molto discutere l’atteggiamento della concorrente che sembra spesso ‘illudere’ il giovane, ex di Uomini e Donne. La verità sui suoi sentimenti, sul suo ‘segreto’, la conosce solo e soltanto lei ed è per questo che abbiamo deciso di concentrarci su altro…Ieri sera Elisabetta ha sfoggiato un look davvero elegante. Un abito lungo con un maxi spacco, un rossetto rosso e dei sandali col tacco hanno reso la concorrente super elegante e sensuale: sapete che marca è quel vestito? Quanto costa il suo look? Le cifre sono quasi da capogiro.

Elisabetta Gregoraci nella puntata andata in onda ieri sera, 26 ottobre, del Grande Fratello VIP ha scelto un bellissimo abito lungo con un maxi spacco da un lato della gamba. Avete riconosciuto la marca del vestito? Si tratta di un abito da sera di Elisabetta Franchi, monospalla con fiocco sulla spalla e con un ampio spacco sulla gamba. Dal portale ufficiale del noto brand non è possibile risalire al prezzo ufficiale, essendo un capo di una collezione vecchia. Ma attraverso Fanpage abbiamo scoperto che l’abito ha un valore di 489 euro. Per completare il look, la showgirl ha scelto un paio di sandali Gucci dal valore di 650 euro! La Gregoraci ha esaltato il suo look con un trucco super sensuale: un focoso rossetto rosso ha reso il suo outfit elegante e provocante allo stesso tempo.