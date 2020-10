Alberto Angela svela chi è la sua donna ideale: non lo immaginereste mai, ecco le parole dell’amatissimo conduttore nel dettaglio.

Alberto Angela è sicuramente uno dei conduttori televisivi più apprezzati in Italia. Oltre che lavorare per la tv, è uno studioso, un paleontologo, oltre che un divulgatore scientifico. Insomma, il suo bagaglio culturale è immenso, ma altrettanto è il suo fascino. Molte donne, infatti, lo considerano un vero e proprio sex symbol, che unisce il sapere alla bellezza estetica. Ma sapete cosa piace, invece, a lui? Vi siete mai chiesti che tipo di donna lo attrae?

Per molti questo è un vero mistero, visto che Alberto vive il suo quotidiano lontano dai riflettori e non parla della sua vita privata. Di lui sappiamo che è sposato con una donna di nome Monica, con la quale vive un amore molto longevo. I due sono sposati dal 1993 e hanno 3 figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo. Da sempre molto riservato, Alberto Angela non ha un profilo Instagram personale, e lo stesso anche sua moglie, che sembra essere altrettanto lontana dalle luci dello spettacolo. In un’intervista a Donna Moderna, però, il conduttore si è lasciato sfuggire una rivelazione inaspettata e ha detto il nome della sua donna ideale. Siete curiosi di sapere di chi si trattta? Non lo immaginereste mai!

Alberto Angela svela chi è la sua donna ideale: ecco le sue parole nel dettaglio, non lo immaginereste mai!

Alberto Angela è uno studioso e divulgatore scientifico, ma anche un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, che spesso è curioso anche di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Da sempre una persona estremamente riservata, Alberto non si è mai lasciato sfuggire nulla, ma in un’intervista a Donna Moderna ha fatto un’inaspettata rivelazione. Sapete chi è la donna ideale del conduttore di ‘Ulisse’? La risposta è molto ‘particolare’, perché non si tratta di una donna reale, bensì di un dipinto. Parliamo della famosissima ‘Gioconda’ di Leonardo Da Vinci. Secondo Angela, infatti, Monna Lisa ha “tutto quello che una donna dovrebbe avere. Trasmette serenità, classe, consapevolezza e anche un grande desiderio di sognare”. Alberto ha definito la Gioconda un sex symbol dell’Ottocento, aggiungendo che ogni essere umano dovrebbe aspirare a essere come lei, che dietro l’eleganza e la compostezza della sua figura, mostra negli occhi e nel sorriso la gioia di vivere, una grande sicurezza e un forte calore interiore.

Insomma, è proprio il famoso dipinto la donna ideale per Alberto Angela. Lo avreste mai immaginato?