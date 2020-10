Antonella Clerici al suo pubblico di Rai Uno ha raccontato un episodio che l’ha fatta spaventare non poco durante la notte: ecco le parole della famosa conduttrice.

Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive più seguite ed amate di sempre. Ha fatto esplodere di gioia i fan quando è tornata su Rai Uno con il suo ‘E’ sempre mezzogiorno’. Si tratta di un programma di cucina che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.55 alle 13.30. Il sogno della Clerici era quello di trasmettere il suo nuovo programma dalla sua casa nel bosco, dove vive. A causa dell’emergenza Coronavirus si è dovuta accontentare degli studi Rai di Milano che però si sono trasformati in un vero e proprio ‘bosco incantato’. Nella puntata del 27 ottobre la famosa conduttrice ha raccontato un episodio che le è capitato all’inizio della sua vita ‘di campagna’. Abituata a vivere in città, non si aspettava ‘alcuni suoni particolari’ attorno la sua abitazione. Ecco cosa ha raccontato al suo pubblico.

Antonella Clerici racconta: “Mi sono spaventata”, è successo durante la notte

Antonella Clerici ai suoi telespettatori ha raccontato un episodio che l’ha fatta spaventare non poco. In onda su Rai Uno, durante il suo ‘E’ sempre mezzogiorno’, ha svelato che quando si trasferì nella sua ‘casa nel bosco’ non si aspettava alcuni rumori particolari nella notte. Nei boschi attorno alla sua abitazione sono presenti daini in amore che danno vita a ‘suoni’ abbastanza strani. La conduttrice ha raccontato che le prime sere in cui viveva lì era molto spaventata e preoccupata: “Il bramito è fortissimo. Io la prima volta che ho dormito in quella casa mi sono spaventata. Venendo dalla città non immaginavo”.

Dove vive la conduttrice?

Antonella Clerici vive insieme al suo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle in Piemonte. Ma dove precisamente? La conduttrice ha deciso di lasciare il caos della città per vivere in mezzo alla natura, al verde. Si è trasferita ad Arquata Scrivia, in una meravigliosa villa curata in ogni dettaglio. Il suo compagno nelle zone limitrofe possiede un allevamento di cavalli.