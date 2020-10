Ballando con le stelle, malore dopo la puntata: “Febbre alta”, attimi di panico nella trasmissione di Rai Uno.

Non c’è pace per questa edizione di Ballando con le stelle. La serie di sventure che sta accompagnando il programma di Milly Carlucci non è ancora terminata. Stavolta, il protagonista è Marco De Angelis, che, dopo la puntata di sabato sera, si è sentito male. Come ha raccontato la sua compagna di ballo Vittoria Schisano, il ballerino ha la febbre alta da giorni, ma è stata esclusa la possibilità che si tratti di Coronavirus. In seguito, i dettagli di quanto è accaduto.

Ballando con le stelle, malore per Marco De Angelis: “Febbre alta, non riesce a parlare”, attimi di panico

Attimi di paura a Ballando con le stelle. Attraverso una diretta su fb, Vittoria Schisano ha raccontato ai fan che Marco De Angelis ha la febbre alta da giorni. Il ballerino protagonista dello show di Rai Uno si è sentito male proprio dopo la puntata di sabato. “Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino ad oggi, stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare”, ha raccontato la Schisano durante il collegamento su Instagram. Un collegamento nel quale specifica che non si tratta di Coronavirus, avendo avuto già l’esito del tampone. Oltre a Marco, anche l’intero cast di Ballando si è sottoposto ai controlli e tutti i test sono risultati negativi. “Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante”, aggiunge Vittoria, che a questo punto non sa cosa accadrà nella prossima puntata dello show. De Angelis, infatti, potrebbe non essere pronto per la puntata di sabato sera, 31 ottobre, ma la Schisano ha le idee chiare: “Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura. Ma sia chiaro non ballerò con altri ballerini, perché per me non esistono altri ballerini”.

Insomma, Vittoria resta ‘fedele’ al suo Marco. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa accadrà e come la produzione di Ballando con le stelle affronterà questo ennesimo ostacolo. Tra le disavventure che hanno accompagnato questa edizione dello show, oltre ai casi di Covid, l’infortunio di Elisa Isoardi e l’intervento per appendicite di Raimondo Todaro.