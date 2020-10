E’ nata ieri Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: ma qual è il motivo di questo nome così particolare?

“Lei è con noi. Sharon e io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la amiamo già più delle nostre vite”, ha scritto queste parole Gianluca Vacchi pubblicando ieri su Instagram la prima foto con sua figlia appena nata e la sua compagna Sharon Fonseca. Nella foto è visibile solo una manina della neonata. Tipico del suo stile, il famoso imprenditore è stato originale fino a un minuto prima che venisse alla luce la sua piccola: in un video postato sui social, infatti, si vede la coppia fare un balletto che si conclude con l’arrivo dell’ostetrica. Nella foto è visibile solo una manina della neonata. Ciò che ha stupito più di tutto è il nome scelto per la bimba, Blu Jerusalema.l Scommettiamo che in tanti vi sarete chiesti come mai Gianluca Vacchi e la sua compagna abbiano scelto un nome così inusuale e soprattutto che significato abbia. Ve lo riveliamo noi.

Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi ha un nome davvero particolare: ecco cosa significa

Iniziamo subito col dire che Blu è un nome di origine inglese. Di solito è usato al femminile, ma può adattarsi a entrambi i generi. Di origine latina, Blu vuole essere una dedica al colore della notte. Per chi crede nell’astrologia, il segno zodiacale corrispondente a tale nome è quello dei Pesci. Di origine ebraica invece Jerusalema, ovviamente deriva dalla città santa di Gerusalemme, ma è chiaramente stato scelto anche a ridosso dell’enorme successo del brano musicale di Master KG. Al maschile è Jerusalem e il significato è “patrimonio di pace”.

Cosa ne pensate, vi piace il nome Blu Jerusalema per una bambina?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui