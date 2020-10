Carlo Conti positivo al Coronavirus: “Voglio essere io a comunicarvelo”, l’annuncio del conduttore arriva su Instagram.

Anche Carlo Conti è positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore attraverso il suo profilo Instagram. Nel post, Conti dichiara di essere a casa e di essere asintomatico, sotto controllo medico. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid“, si legge nella didascalia del post. Un post che, in pochissimo tempo, è stato invaso dai messaggi dei followers, che non hanno esitato a far sentire la propria vicinanza al conduttore.

Carlo Conti è positivo al Coronavirus. Con un post su Instagram, il conduttore aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di trovarsi a casa e di essere praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico. Poche semplici parole, accompagnate da uno scatto che lo ritrae sorridente, come siamo abituati a vederlo. Ecco le sue parole:

In pochissimo tempo, il post è stato invaso dai commenti di fan e colleghi: una valanga di messaggi di affetto per il conduttore. Da Pago, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, a Mara Venier, da Caterina Balivo a Cristiano Malgioglio. Sono davvero tanti i volti noti che hanno fatto sentire la propria vicinanza al conduttore, dopo l’annuncio apparso sui social.

Come sta Gerry Scotti

Solo qualche giorno fa era stato Gerry Scotti, sempre attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ad annunciare di essere risultato positivo al Covid 19. Anche il giudice di Tu si que vales si trova a casa, sotto controllo medico, ma ha alcuni sintomi. A Il Corriere della Sera, Gerry ha dichiarato: “Se non ci fosse il Covid avrei pensato a una influenza: mi sento le ossa rotte, ho un po’ di febbriciattola, mal di testa e un po’ di tosse”. “Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile”, aggiunge il conduttore.