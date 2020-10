Coronavirus, Mara Maionchi dimessa dall’ospedale: la notizia tanto attesa

Dopo essere risultata positiva al Coronavirus, Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale: finalmente la notizia tanto attesa.

Si tratta, senza alcun dubbio, una notizia tanto attesa: dopo essere risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi, Mara Maionchi è stata finalmente dimessa dall’ospedale. Sappiamo benissimo che, dopo Federica Pellegrini, anche la temutissima giudice di ‘Italia’s Got Talent’ è risultata positiva al temibile virus cinese. Aggiungendosi, quindi, alla schiera di positivi conseguiti al mini focolaio scoppiato all’interno dello studio del programma di Tv8. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto le due colonne portanti sono risultate contagiate dal Covid. Ma, a quanto pare, anche altre persone erano state contagiate. Tuttavia, le condizioni dell’ex colonna portante di ‘X Factor’ non sono mai apparse critiche. Eppure, soltanto adesso è stata dimessa dall’ospedale. Ad annunciare la splendida notizia è stato suo marito. Ecco tutti i dettagli.

Mara Maionchi dimessa dall’ospedale: l’annuncio appena arrivato

Seppure Mara Maionchi, insieme a Federica Pellegrini ed altre persone appartenenti alla cerchia di ‘Italia’s Got Talent’, sia risultata positiva al Coronavirus e ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute non sono mai apparse critiche. Eppure, a distanza di qualche giorno dal suo ricovero, è arrivata la notizia tanto attesa. A darla alla stampa è stato il suo tenerissimo marito. Che, proprio pochissime ore fa, ha annunciato delle dimissioni immediate di sua moglie. Una notizia davvero molto attesa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi più cari ammiratori. Sappiamo benissimo, infatti, di quanto la Maionchi sia amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Che, in tutte le trasmissioni in cui è stata protagonista indiscussa, non ha fatto altro che apprezzare il suo carattere forte e simpatico. Per questo motivo, da come si può chiaramente comprendere, la splendida notizia dopo che è stata dimessa ha reso felici davvero tutti.

Mara Maionchi dimessa dall’ospedale: una notizia splendida e che, senza alcun dubbio, era tanto attesa da tutti noi. Bentornata, carissima Mara!

