Coronavirus, qual è il prezzo dei tamponi rapidi? Svelate tutte le cifre

Sapete qual è il prezzo dei tamponi rapidi per il Coronavirus? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio: ecco tutte le sue cifre.

In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, il numero dei contagiati da Coronavirus sta aumentando considerevolmente, ma anche quello dei tamponi, bisogna ammetterlo, sta raggiungendo dei numeri davvero altissimi. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma quanto costa? O, per meglio dire, qual è il prezzo dei tamponi rapidi? Stando a quanto ci fa sapere Ansa, sembrerebbe che, in serata, dovrebbe arrivare la firma tra dell’accordo tra i sindacati dei medici. Ecco, ma in che cosa consiste esattamente? Sembrerebbe, infatti, che ci sia l’obbligo da parte di tutti i medici di base ad effettuare i tamponi rapidi. Ecco, ma qual è il loro prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che siano stati stanziati ben 30 milioni. E che, ovviamente, l’onere economico non spetti affatto al paziente, bensì al medico. Bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Qual è il prezzo dei tamponi rapidi per il Coronavirus? Ecco tutti i dettagli

Come dicevamo precedentemente quindi, sembrerebbe che, molto presto, arriverà l’obbligo ai medici di base di poter svolgere i tamponi rapidi per il Coronavirus. Ecco, ammesso che questo rappresenta un grandissimo passo avanti nella lotta contro il temibile virus cinese, siete curiosi di sapere il loro prezzo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, l’onere non è affatto a carico dei singoli pazienti, bensì a carico dei medici di base. Stando a quanto si apprende da Ansa, infatti, sembrerebbe che sono stati stanziati ben 30 milioni per questo progetto. Ecco, ma siete curiosi di conoscere, a questo punto, i prezzi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il prezzo del tampone rapido se effettuato nello studio del proprio medico di base si aggira intorno i 18 euro. A differenza, invece, se effettuato in uno studio Asl. A quanto pare, in questo caso, il prezzo sarebbe intorno ai 12 euro.

Quindi, il costo dei tamponi rapidi si aggira tra i 18 euro e i 12 euro. Ovviamente, come ribadito abbondantemente, è un costo che non tocca affatto al paziente. Piuttosto, al medico.