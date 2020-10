Covid, contagiato Rocco Siffredi: positivi forse anche familiari e domestici

Rocco Siffredi ha il Covid: lo annuncia Dagospia, aggiungendo che sarebbero stati contagiati anche i familiari dell’attore e i domestici.

In queste settimane la diffusione del Covid viaggia alla velocità della luce: l’elenco dei personaggi famosi contagiati è purtroppo lungo e ogni giorni salta fuori la notizia di qualche vip trovato positivo al virus. Proprio di questi giorni la notizia della positività di Gerry Scotti, del comico Lillo del duo Lillo e Greg. Ultimo della lista, in quanto a cronologia, il re del porno Rocco Siffredi: lo fa sapere Dagospia, secondo cui l’attore si troverebbe ora in isolamento a Budapest, città dove risiede da anni. Non si sa molto sulle attuali condizioni del’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che una settimana fa si trovava a Roma per lavoro: Siffredi stava infatti scrivendo la sceneggiatura della serie che narra la sua vita. Ma ci sono ulteriori dettagli rivelati da Dagospia, ecco di cosa si tratta.

Rocco Siffredi e la sua famiglia positivi al Covid, ma non sono i soli

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha svelato inoltre che anche la colf e l’autista dei Siffredi starebbero avvertendo dei sintomi legati al virus. Da parte dell’autista per ora comunque non si ha ancora conferma né smentita. Si attendono quindi aggiornamenti sullo stato di salute di Rocco Siffredi che, come anticipato, starebbe trascorrendo il periodo di quarantena in Ungheria: l’attore si è trasferito della città dell’est Europa molti anni fa per permettere a sua moglie, Rozsa Tassi, di vivere nella sua città natale. Oltre ad una casa di produzione di film a luci rosse, nella capitale ungherese Rocco possiede anche un ristorante.

La situazione si fa sempre più preoccupante: il contagio continua ad estendersi a macchia d’olio e Rocco Siffredi è solo l’ultimo cronologicamente dei personaggi noti trovati positivi.

