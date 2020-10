La bellezza di Elisabetta Gregoraci è ben nota, ma avete mai visto com’era prima, agli inizi della carriera? Il cambiamento è sorprendente.

Modella, attrice e conduttrice di successo: tutto questo è Elisabetta Gregoraci, splendida quarantenne dalla bellezza mozzafiato attualmente reclusa nella Casa più famosa d’Italia, quella del GF Vip. Infatti, nonostante Elisabetta sia nota soprattutto per essere stata la moglie del celebre imprenditore Flavio Briatore e madre di suo figlio Nathan, non bisogna dimenticare che la sua è una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. Infatti, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Calabria ed essere giunta sul palcoscenico di Miss Italia 1997 dove fu eletta Miss Sorriso, il percorso lavorativo della bella calabrese è stato tutto in ascesa. Vediamo quali sono state le tappe più importanti della sua carriera finora e com’era prima Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci prima e dopo: sempre bellissima

Dopo il celebre concorso di Salsomaggiore Terme, Elisabetta Gregoraci spicca il volo e comincia a sfilare per le più importanti case di moda. In seguito debutterà anche come attrice ottenendo una parte nel film di Carlo Vanzina, “Il cielo in una stanza”. E’ il 2000 quando Carlo Verdone la vuole per il film “Un cinese in coma”. La notorietà a livello internazionale arriva quando Elisabetta sposa Flavio Briatore il 14 giugno 2008. Nel 2010 nasce il loro primo ed unico figlio, Nathan Falco, che oggi ha 10 anni. La coppia si è separata tre anni fa, nel 2017, ed Elisabetta ha continuato a lavorare in tv, come quando è stata conduttrice per diverse stagioni del programma di Rai 2 “Made in Sud”. Da quando ha partecipato a Miss Italia nel lontano 1997, l’attuale gieffina che sta facendo penare il bel Pierpaolo Pretelli, è molto cambiata esteticamente, ma era bellissima allora come oggi. Ecco una foto di quell’epoca, quando appena diciassettenne sfilò a Salsomaggiore.

Data la giovanissima età ai tempi della sua partecipazione a Miss Italia, Elisabetta appariva molto più acerba, ma era bellissima anche allora, siete d’accordo?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui