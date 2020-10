Enrico Brignano, gravissimo lutto: “Ti manderò un bacio ovunque tu sia”, il messaggio straziante dell’attore.

Parole da brividi, quelle che Enrico Brignano ha dedicato a Loretta, la sua sarta personale, scomparsa a causa di una malattia. Malattia di cui la donna non aveva parlato con nessuno, come si legge nel lungo messaggio che il comico le ha dedicato sui social, come ultimo saluto: “E allo stesso modo ha deciso di andarsene, senza dire a nessuno della sua malattia. Una sorpresa amara, dolorosa. Addio Loretta”.

Una perdita molto dolorosa per Enrico Brignano, che attraverso i social dà l’ultimo saluto a Loretta, la sua sarta personale. “Madre, sorella, una consolatrice”, è così che l’attore e comico ricorda Loretta, una donna che per tanti anni ha fatto il suo lavoro con discrezione, senza clamore. Così come ha deciso di andarsene, senza parlare a nessuno della malattia con cui stava combattendo:

Un dolore grande, quello di Brignano, che ha deciso di ricordare Loretta con un post in cui traspare tutto l’amore che li ha legati, durante gli anni di lavoro in cui la donna ha rappresentato “rifugio e protezione” per l’attore. Tantissimi i messaggi di affetto di fan e colleghi apparsi sotto al post dell’attore.