Ha detto sì, la famosissima cantante convola a nozze: splendida notizia

La famosissima cantante convola finalmente a nozze: la splendida notizia è stata data dalla diretta interessata sui social, di chi si tratta.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia davvero splendida. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto letteralmente impazzire tutto. Da come svelato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, l’amatissima ed apprezzatissima cantante ha detto finalmente ‘si’ al suo fidanzato. Decidendo, così, di convolare a nozze. Con un tenerissimo scatto in cui la celebre star bacia il suo amato e sfoggia l’anulare della mano sinistra, la cantante non ha potuto affatto fare a meno di annunciare a tutti i suoi sostenitori questa splendida notizia. I due sono a coppia a tutti gli effetti da circa quattro anni. E, seppure si dice che la proposta di matrimonio sia arrivata già da diverso tempo, soltanto adesso la cantante ha deciso di annunciare questa lieta notizia. Ecco, ma siete curiosi di sapere esattamente di chi parliamo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un’amatissima cantante. E che, soprattutto, è stata la voce di numerosi singoli di successo. Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli!

Amatissima cantante convola finalmente a nozze: la splendida notizia

Ad annunciare la splendida notizia, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Attraverso una splendida fotografia che la ritrae mentre bacia il suo dolce fidanzato e sfoggia il bellissimo anello di fidanzamento, l’amatissima ed apprezzatissima cantante ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze. I due, come annunciato poco fa, sono una coppia a tutti gli effetti da circa quattro anni. Eppure, soltanto adesso hanno deciso di compiere il grande passo. Anzi, vogliamo essere precisi: sembrerebbe che la proposta di matrimonio, in realtà, sia arrivata un bel di po’ di tempo fa. Ma che, soltanto adesso, la celebre star abbia deciso di ufficializzare il tutto ai suoi sostenitori. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Stiamo parlando proprio di lei: Gwen Stefani. Ebbene si. È proprio la famosissima cantante americana che, qualche ora fa, ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze. Quindi, lei e il suo dolcissimo compagno diventeranno molto presto marito e moglie. Non sappiamo, ovviamente, quando avverrà il matrimonio. Fatto sta che, come annunciato dalla diretta interessata, la famosa proposta è arrivata.

Lei e Blake Shelton, questo è il nome del fidanzato di Gwen Stefani, sono insieme da quattro anni. E finalmente adesso diventeranno marito e moglie. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto,è stata accolta con tantissimo entusiasmo da parte dei suoi sostenitori.

