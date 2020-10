Federica Sciarelli, avete mai visto suo figlio? Si chiama Giovanni Maria, ecco cosa sappiamo su di lui e sul suo rapporto con la mamma.

Federica Sciarelli è una delle conduttrici più amate e apprezzate della tv. Al timone di ‘Chi L’ha Visto?’ da ormai 16 anni, dal 2009 è anche autrice del programma in onda su Rai Tre, dedicato ai casi di persone scomparse e talvolta anche alle famose inchieste mai risolte. La sua trasmissione è molto seguita dal pubblico e lei la vive in maniera molto intensa, tanto che ha più volte dichiarato che vorrebbe cambiare programma perchè sente molto il peso e il dolore delle storie che racconta. Se da un lato è molto conosciuta e seguita in televisione, però, Federica è estremamente riservata sulla sua vita privata. Non si sa davvero quasi nulla di lei, né dove abiti o quale sia il suo patrimonio. Più di tutto, però, è la sua vita sentimentale ad essere circondata da un alone di mistero. Secondo alcuni rumors sarebbe stata legata al noto pm Henry John Woodcock, ma nessuno dei due diretti interessati ha mai proferito parola a riguardo.

Quello che sappiamo, però, è che Federica Sciarelli è mamma di un giovane di nome Giovanni Maria, nato da una relazione passata, anche questa avvolta dal mistero. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più sul figlio della conduttrice e sul loro rapporto!

Federica Sciarelli, avete mai visto suo figlio Giovanni Maria? Ecco cosa sappiamo di lui e del loro rapporto

Giovanni Maria è il figlio della famosa e amata conduttrice Federica Sciarelli. Il giovane è nato nel 1996, dunque ha 24 anni. Non sappiamo con esattezza chi sia suo padre, ma dovrebbe trattarsi di una relazione passata della conduttrice. Oggi Giovanni Maria ha 24 anni e anche la sua vita privata, come quella della Sciarelli, è assolutamente ‘blindata’. Quello che sappiamo, però, è che tra i due c’è un rapporto molto forte e che la conduttrice è una madre particolarmente apprensiva. E’ stata lei stessa a dichiararlo qualche anno fa in un’intervista concessa alla rivista ‘Intimità’: “Non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori”, aveva detto in quell’occasione la Sciarelli.

La ‘colpa’ di questa sua apprensione sarebbe da attribuire proprio al programma che conduce: “Quanti genitori ospito che aspettano invano che i propri figli rientrino a casa? Certo, quelle che raccontiamo sono eccezioni e non la regola, ma a furia di dare notizie del genere non posso dormire sonni tranquilli”, ha aggiunto.