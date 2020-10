GF Vip, spunta un nuovo ex nella vita di Guenda Goria: “Eravamo in troppi”, colpo di scena.

Il Grande Fratello Vip sembra essere pieno di sorprese, le vicende che girano intorno ai concorrenti sono ricche di imprevisti e di colpi di scena. Il reality condotto da Alfonso Signorini continua ad avere elevati ascolti, il pubblico è decisamente preso da quanto accade nella casa più spiata d’Italia. Nell’ultima puntata andata in onda, dopo l’annuncio dell’entrata di nuovi concorrenti, gli ingressi sono saltati, causa un sospetto di covid. Negli ultimi giorni al centro dell’attenzione la bellissima Guenda Goria, quest’ultima ha parlato della sua storia d’amore con Telemaco Dell’Aquila. Molte sono state le voci che hanno percorso questa storia, non ben vista dalla madre Maria Teresa Ruta. A quanto pare però è comparso sulla scena un nuovo uomo nella vita di Guenda, Christian Leone. Un nuovo ex aggiunto alla già precedente storia annunciata dalla stessa donna. Scopriamo cos’ha detto quest’ultimo.

Dopo le presunte voci di una relazione fuori di Guenda Goria, proprio la figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto spiegare la situazione, raccontando i fatti che hanno circondato questa storia con l’ormai noto Telemaco Dell’Aquila. Da pochissimo però ad entrare in scena è apparso Christian Leone, che ha sostenuto di aver avuto una storia con Guenda. “Ha continuato a cercarmi anche prima di entrare in casa”, ha rivelato quest’ultimo in un’intervista a ‘Chi’, ma non solo. Ricorderemo certamente il momento in cui Maria Teresa Ruta ha parlato di uno “scapestrato” nella vita della figlia, bene, Christian ha sostenuto di essere lui il famoso scapestrato di cui parlava la madre di Guenda. A quanto pare un nuovo ex è spuntato all’improvviso nella vita della Goria, che ha rivelato dei dettagli della loro relazione. L’uomo ha raccontato di avere messaggi, foto, chat e che molte persone conoscono la realtà dei fatti, persino Telemaco, che è un suo ex collega di lavoro.

E ancora, ha anche rivelato che dopo essersi rivisti, fra i due non è scattato nulla, per questo Christian ha deciso di allontanarsi e Guenda, secondo quanto riportato dall’uomo, ha trovato consolazione da Telemaco. “Me ne vado, siamo in troppi in questa storia”, queste le parole che quest’ultimo ha poi rivolto alla Goria. Una confessione che continua a muovere le indiscrezioni intorno alla vita sentimentale della concorrente del Grande Fratello Vip.

