Selvaggia Roma è la concorrente del GF Vip che è risultata positiva al Covid: l’annuncio è appena arrivato sui social.

Un vero e proprio colpo di scena: Selvaggia Roma è positiva al Covid. Sappiamo benissimo che, insieme a Stefano Bettarini e Giulia Salemi, l’ex concorrente di Temptation Island doveva essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Che, come ben sapete, sarebbe dovuta entrare nel corso delle tredicesima puntata di Lunedì 26 Ottobre. Invece, come annunciato anche da Alfonso Signorini ad inizio diretta, non è stato affatto possibile. Pochissime ore prima del loro ingresso, uno dei nuovi concorrenti è risultato positivo. E, com’è giusto che sia, era necessario fare tutti i controlli necessari. Una notizia davvero inaspettata, da come si può chiaramente immaginare. E che ha scatenato un vero e proprio ‘putiferio’: chi è il gieffino positivo? Fino a questo momento, non ne avevamo la certezza. Certo, sia Stefano Bettarini che Giulia Salemi avevano praticamente smentito la notizia. Mentre, dopo l’indiscrezione lanciata da ‘Giornalettismo’, Selvaggia Roma aveva clamorosamente smentito. Adesso, invece, è stata la diretta interessata a dire tutta la verità. Attraverso diverse Instagram Stories, l’ex concorrente di Temptation Island ha confessato di essere positiva al Coronavirus. Ecco le sue parole.

GF Vip, Selvaggia Roma è positiva al Coronavirus: le sue parole

Selvaggia Roma è risultata positiva al Coronavirus. Ed è per questo motivo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, così come quello dei suoi compagni, è stato clamorosamente rinviato. A darne la conferma è stata la diretta interessata. Che, dopo la smentita di qualche ora fa, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare di essere lei ad essere stata contagiata. Ovviamente, l’ex concorrente di Temptation Island ha anche ammesso di stare bene. E, soprattutto, di avere una carica virale molto bassa.

‘Sono io che sono positiva al Covid, seppure avendo una carica virale molto bassa’, ha iniziato a dire Selvaggia Roma in queste sue Instagram Stories di qualche istante fa. Ovviamente, come sottolineato dalla diretta interessata, la romana sta benissimo. Ed è venuta, tra l’altro, a sapere che la sua entrata nella casa del Gf Vip non è stata affatto annullata, bensì soltanto rinviata. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

Il dramma di Selvaggia

Seppure sia sempre sorridente, come raccontato in un nostro recente articolo, Selvaggia Roma, nel passato, ha vissuto un vero e proprio dramma. In un post condiviso sul suo account social ufficiale, l’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato di essere cresciuta senza un padre. Un episodio, da come si può chiaramente comprendere, che ha completamente segnato e caratterizzato la sua vita.

