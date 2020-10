Uomini e Donne, sapete l’età e cosa fa nella vita Nino, il corteggiatore di Sophie? Siamo pronti a togliervi ogni dubbio.

Nello studio di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione di tutti ed in particolare di Sophie Codegoni un corteggiatore. Parliamo di Nino! I due sono usciti in esterna e subito si è instaurato un ottimo feeling: hanno scoperto di avere molte cose in comune, insieme ridono e chiacchierano molto! Saranno loro i due prossimi protagonisti che usciranno insieme da Uomini e Donne? Il nuovo corteggiatore della tronista dai lunghi capelli biondi ha fatto breccia non solo nel cuore di Sophie ma anche in quello del pubblico: molti fan hanno fatto notare che c’è un’enorme somiglianza tra Nino ed un ex protagonista del dating show…Parliamo di Lorenzo Riccardi! Sì, molti hanno commentato sui social la somiglianza. Il pubblico del programma è curioso di conoscere qualche info sul giovane: da dove viene, quanti anni ha e che fa nella vita! Vi sveliamo tutto.

Uomini e Donne, Nino Vadalà: età e cosa fa nella vita il corteggiatore di Sophie

Il corteggiatore di Sophie Codegoni si chiama Nino Vadalà, ha 22 anni e viene da Como. Dal suo canale Instagram abbiamo scoperto che si è laureato a Milano in economia ed è il fondatore di un brand di abbigliamento dal nome ‘This is me’. Nino è piuttosto attivo sul suo canale Instagram dove spesso pubblica scatti di sè e foto insieme ai i suoi amici. Ha un passato da calciatore: il calcio è infatti una delle passioni di Nino che è cresciuto nelle giovanili del Chiasso. Nel 2016 pubblicò un video sul campo, quando insieme alla sua squadra vinse lo scudetto.

Nino ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Sophie: il giovane ha attirato l’attenzione di tutti per la sua semplicità e la sua simpatica. Sarà proprio lui la scelta della bella tronista?