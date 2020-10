“Dovrò operarmi per endometriosi”: la dolorosa confessione della famosa e bellissima top model.

La meravigliosa modella ha annunciato sul suo profilo instangram una dolorosa confessione, dopo aver combattuto per 15 anni con l’endometriosi dovrà essere sottoposta ad un’operazione. Sono ormai molte le donne che soffrono di questa patologia, e numerosi sono i personaggi dello spettacolo che rivelano amaramente di soffrire di malattie o disturbi, che causano un profondo malessere fisico o mentale. Da poche ore proprio sul profilo social la bellissima top model francese ha raccontato di essere affetta da endometriosi, stiamo parlando di Gabrielle Caunesil, sposata con l’imprenditore Riccardo Pozzoli, ex della famosissima influencer Chiara Ferragni. Gabrielle con un post su instangram ha rivelato di dover affrontare due interventi: “Dovrò operarmi per endometriosi”.

La top model francese Gabrielle Caunesil, sposata con l’imprenditore Riccardo Pozzoli, ha annunciato sui social di soffrire di endometriosi, una patologia di cui soffre da 15 anni. Sono ormai moltissimi i personaggi dello spettacolo che confessano i problemi che li affliggono o le malattie che con forza hanno dovuto affrontare. Questa volta è stata la famosa modella francese a sentire il bisogno di confessarsi. Su instangram Gabrielle ha raccontato di aver incontrato il suo secondo chirurgo e di aver parlato del suo prossimo primo intervento. “Mi hanno preparato alla possibilità di perdere l’ovaio“, queste le parole della donna che ha scosso i suoi migliaia di fan.

Gabrielle ha anche proseguito sostenendo di essere a conoscenza del fatto che sono molte le donne che attraversano ogni giorno questo genere di cose. Ha rivelato che il suo secondo intervento per endometriosi sarà posticipato a causa del Covid. La top model ha poi fatto un meraviglioso ringraziamento a suo marito, per esserle sempre stato vicino e anche ai suoi numerosi follower: “Ringrazio mio marito per essersi preso cura di me con amore e forza”. Un momento sicuramente non facile per Gabrielle Caunesil che sta affrontando una patologia che colpisce tantissime donne e che ha voluto lanciare un messaggio importante.

