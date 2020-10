Paola Perego ritorna in tv, finalmente la notizia tanto attesa: l’annuncio a sorpresa.

La bellissima conduttrice Paola Perego è stata ospite nella puntata di oggi di Forum, una delle trasmissioni più seguite ed apprezzate, condotta da Barbara Palombelli. La trasmissione di canale 5 ha ospitato l’ex presentatrice del programma, che per ben 5 stagioni l’ha vista protagonista. La Perego è stata invitata per parlare di una tematica che le riguarda direttamente, ossia quella degli attacchi di panico. Nella puntata odierna l’attuale conduttrice ha anche voluto ricordare il percorso di Paola, con un bellissimo video. Paola Perego però ha annunciato in diretta una notizia tanto attesa, ossia il suo ritorno in tv.

Forum, torna Paola Perego: annuncio a sorpresa

Forum è certamente uno dei programmi che da anni ormai riscontra un successo incredibile, alla conduzione della nota trasmissione Barbara Palombelli. Nella puntata di oggi però c’è stato un super ospite, stiamo parlando di Paola Perego, che è stata la conduttrice del programma per ben 5 stagioni. Quest’ultima è molto amata e seguita, le sue conduzioni sono da sempre molto apprezzate, numerosi infatti sono stati i programmi che l’hanno vista presentatrice. Paola è stata invitata per parlare di una tematica molto importante, quella degli attacchi di panico. Ma Barbara Palombelli ha voluto ricordare il suo meraviglioso percorso: “Questo programma è la mia casa, la mia famiglia. Lei è una delle persone che ha dato più mattoni, più terrazze e direi anche più sorrisi a questa casa“, parole queste che hanno certamente emozionato la donna. Ma non solo, nella puntata di oggi Paola Perego ha voluto fare un annuncio molto importante che riguarda il suo ritorno in tv. A quanto pare la bella presentatrice farà ritornerà in televisione, dopo un periodo di assenza. Siete curiosi di scoprire dove la rivedremo? Ve lo sveliamo noi!

Paola Perego si appresta a tornare su Rai 2 dall’8 novembre, con un programma pomeridiano dal titolo Il Filo Rosso. Una notizia che sicuramente ha reso contenti i suoi migliaia di fan. In queste ore come abbiamo annunciato, è stata ospite della puntata di Forum per parlare di un problema molto importante, ossia gli attacchi di panico. Infatti, Paola Perego ha espresso la sua opinione, dato che in passato ha raccontato di aver sofferto di questo problema. La conduttrice ha iniziato un percorso terapeutico e ha anche deciso di parlarne in un libro.

