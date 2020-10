E’ tra le personalità più spiccate di questa edizione del GF Vip: in questa foto era solo un bambino, oggi ha tantissimi fan. Capito chi è?

Questa edizione del GF Vip si sta rivelando ogni giorno di più un grande successo: il pubblico sembra apprezzare le dinamiche tra i concorrenti e ciò si vede anche dalla grande interazione social tra i fan del programma. Merito soprattutto di un cast valido, che quest’anno sembra finalmente all’altezza della situazione per poter replicare forse il successo dell’ormai lontano GF Vip 2 (quello con Cristiano Malgioglio, per intenderci). Diverse le sfumature caratteriali di ogni Vip in gioco e quasi tutte con un loro carisma. Oggi vi mostriamo una foto da bambino di un concorrente amatissimo: molto carino come si può vedere dall’immagine, ma avete idea di chi possa essere? Non ci crederete.

GF Vip, chi è il concorrente nella foto che lo ritrae bambino

Biondino, con i ricci, gli occhi scuri ed uno sguardo già allora vispo e sveglio: sicuramente un bimbo molto intelligente e simpatico, avete capito chi si tratta? Ma ovviamente di Tommaso Zorzi! Il gieffino che catalizza l’attenzione di tutti, dentro e fuori la Casa di Cinecittà, è un amatissimo influencer, molto attivo sui social, che spesso condivide con i follower momenti della sua vita privata e familiare: numerosissimi gli scatti che lo ritraggono con gli amici, con sua sorella e la sua mamma, e anche da piccolo. Abbiamo infatti trovato sul suo profilo Instagram questa immagine di un bel po’ di anni fa e vogliamo condividerla con voi.

L’avevate riconosciuto? Nei colori non è poi molto diverso e a ben guardare i lineamenti, si può intuire facilmente che si tratti proprio di Tommaso Zorzi.

