Riconoscete questa bimba? Qui era piccola, ma ora è una famosa influencer, il personaggio del momento, ecco di chi si tratta.

Capita spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo pubblichino le loro foto del passato. Immagini di quando erano bambini, o adolescenti, o comunque di quando non erano ancora famosi. Spesso e volentieri non è facile riconoscerli, anche perché con il tempo i lineamenti, i colori e alcuni tratti del viso potrebbero cambiare. In questo caso, ad esempio, siamo davanti a una bimba bellissima e molto dolce che abbraccia sorridente la sua mamma. Riuscite a capire di chi si tratta? Oggi questa piccola è una famosa influencer, ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è un vero e proprio personaggio del momento. Questi indizi vi dicono qualcosa? Se non riuscite proprio a riconoscerla, vi aiutiamo noi. Continuate a leggere e scoprirete la sua vera identità!

La bimba nella foto in evidenza è davvero dolcissima e, a quanto pare, è legatissima alla sua mamma, che la tiene amorevolmente tra le sue braccia. Oggi questa bambina è una donna molto conosciuta in particolare sul web, ma anche in tv, dove ha partecipato a diversi programmi. E’ diventata anche una nota influencer e la sua vita privata è finita più volte sotto i riflettori. Non è facile riconoscerla perché, com’è normale che sia, è molto cambiata nel tempo, ma non ha perso i suoi bellissimi occhi castani e il suo sorriso.

Stiamo parlando di Selvaggia Roma, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché grande protagonista di Temptation Island nel 2017 per la sua storia con Francesco Chiofalo. Molto attiva sui social e super seguita sul suo profilo Instagram, Selvaggia è un’amata influencer e in questi giorni è davvero il personaggio del momento, perché sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso era previsto per lunedì scorso, ma un sospetto caso di positività al Covid tra lei e gli altri due concorrenti che sarebbero dovuti entrare, ha bloccato tutto. Ecco perché in queste ore il suo nome è particolarmente in voga.

Indipendentemente da chi sia il sospetto caso di positività al Covid, presto Selvaggia entrerà nella casa del GF Vip, pronta a farsi conoscere ancora meglio dal pubblico. Siete curiosi di vedere come si comporterà e che tipo di percorso farà nel programma?