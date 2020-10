Una notizia splendida che pone fine a ore di ansia e paura: è stata ritrovata Simona Sorrentino, la giovane che era scomparsa nelle prime ore della giornata.

Una notizia incredibile, un vero e proprio lieto fine per una vicenda iniziata nelle prime ore della giornata. Era scomparsa da questa mattina, infatti, Simona Sorrentino ed è stata ritrovata nei pressi di Palermo. La famiglia della ragazza era ovviamente in preda all’ansia e alla paura, così come gli amici che avevano fatto diversi appelli attraverso i social. A denunciare la scomparsa era stata la madre di Simona Sorrentino. La giovane, che ha ventotto anni, proprio questa mattina avrebbe dovuto sostenere l’esame per la laurea in modalità “smart”, online. La ragazza, che risiede a Campobello di Mazara, era andata via con la sua macchina con addosso leggins e occhiali da sole. La preoccupazione era altissima, soprattutto visti i numerosi casi di persone scomparse e non ancora ritrovate. Per fortuna, qualche ora fa è arrivata la splendida notizia.

Non si hanno ancora informazioni su cosa l’abbia spinta ad allontanarsi da casa. Le ricerche sono andate avanti instancabili per tutto il giorno. La splendida notizia appena arrivata conferma che la giovane scomparsa questa mattina, Simona Sorrentino, è stata ritrovata sana e salva. Pare che i Carabinieri l’abbiano rinvenuta nell’intento di prendere un autobus a Palermo. Simona Sorrentino ha ventotto anni e proprio questa mattina era previso il suo esame di laurea da tenere online. Al momento, non ci sono state dichiarazioni, non sappiamo quindi se la giovane si sia allontanata perché preoccupata per l’esame impellente o se è successo qualcosa che l’ha spinta così lontano. L’unica cosa che conta, allo stato attuale, è che Simona Sorrentino è stata ritrovata e pare stare bene. La famiglia e gli amici possono tirare un grande sospiro di sollievo e riabbracciare la giovane.

Un lieto fine per una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso fin dalle prime ore della mattina. Una notizia davvero splendida, per fortuna!

