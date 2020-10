Un momento delicato a Mattino Cinque, il programma condotto dalla bella Federica Panicucci: “Questa è anoressia” l’accusa a Taylor Mega e la sua risposta social, il duro commento.

A Mattino Cinque, il programma condotto dalla splendida Federica Panicucci, si è parlato di un argomento molto delicato. Tutto è iniziato da alcuni post pubblicati da Claudia Letizia, star del burlesque, in cui sottolineava l’eccessiva magrezza di Taylor Mega, definendola “anoressica“. Entrambe le donne hanno accettato di confrontarsi a tal proposito, la prima per spiegare il motivo della sua preoccupazione e la seconda per smentire di essere vittima di disturbi alimentari. Interrogata da Federica Panicucci, Claudia Letizia ha spiegato che è intervenuta in quanto è una mamma che si mette nei panni delle adolescenti che possono cercare di emulare un modello troppo “perfetto”. Taylor Mega ha subito precisato che c’è una differenza tra l’essere “troppo magra” e l’essere “anoressica“. Il dibattito è continuato a lungo e, nel pomeriggio, la bella influencer ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram.

Taylor Mega sull’anoressia: il duro commento e l’appello social

La bella modella e influencer ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram riguardo a quanto si è detto a Mattino Cinque. In primo luogo, Taylor Mega ha assicurato di non essere anoressica e ha ringraziato le persone in studio che l’hanno difesa. Ricordiamo che la discussione si è fatta ad un tratto accesa e Federica Panicucci è subito intervenuta chiedendo educazione e rispetto. La modella ha sottolineato che l’anoressia è un problema grave. Taylor Mega ci ha tenuto a dire che definire malata di anoressia una ragazza che è semplicemente magra è “body-shaming”. Ha poi concluso i suoi video invitando tutti a dosare bene le parole prima di parlare perché “potreste ferire qualcuno”. Un appello importante e pieno di sensibilità.

L’argomento trattato a Mattino Cinque è davvero importante: l’anoressia è un problema reale che va affrontato senza vergogna per chi ne è realmente affetto. Ricordiamo il toccante racconto fatto da Adua Del Vesco, alias di Rosalinda, al GF Vip riguardo a come ha superato la malattia.